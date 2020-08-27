Виновников отравления иркутян «Боярышником» отправили в тюрьму. Надолго

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В Иркутске суд вынес суровый приговор по уголовному делу о массовом отравлении горожан спиртосодержащей жидкостью «Боярышник».
Как сообщили в СК РФ, Сулейману Рустамову, Рахману Мехдиеву, Юлии Мелентьевой, Сеймуру Алиеву, Анару Бабаеву, Зауру Абилову и Светлане Краснояровой назначено наказание в виде лишения свободы от 7 до 9 лет с отбыванием в исправительной колонии общего режима. Они признаны виновными в преступлении по ч. 3 ст. 238 УК РФ (производство, хранение, перевозка и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности).
По версии следствия, в ноябре–декабре 2016 года фигуранты без необходимых документов перевезли, хранили и сбывали в продуктовых павильонах Иркутска смертельно опасную спиртосодержащую жидкость «Боярышник». В результате насмерть отравились 65 человек и еще 15 пострадали.
Перед судом предстали предприниматель Рахман Мехдиев, владевший павильоном, где велась торговля «Боярышником», водитель такси Сулейман Рустамов, который продал метиловый спирт изготовителям «Боярышника», непосредственные изготовители Сеймур Алиев, Анар Бабаев, распространитель Заур Абилов и продавщицы Светлана Красноярова и Юлия Мелентьева.
Гособинитель на суде отметил, что все обвиняемые не предвидели трагических последствий своих действий, хотя и могли это предположить, поскольку знали о несоответствии спиртосодержащей жидкости нормам.
История с отравлением находилась в центре внимания всей страны в течение нескольких дней. Количество погибших от «Боярышника» росло с каждым днем. Позже начались аресты подозреваемых.
Как говорится в материалах дела, Рустамов, узнав от своего знакомого, занимающегося реализацией стеклоомывающей жидкости для автомобилей, что та состоит из технического спирта метанола, приобрел у него ее оптом по стоимости 140 руб. за литр и часть перепродал Алиеву. Тот, в свою очередь, разбавил ее водой и разлил в 120 бутылочек по 250 г с этикеткой «Боярышник». Как позже установит следствие, содержание метанола в спирте в них варьировало от 36% до 57%. У Бабаева же была задача сбыть продукцию. Он обратился к Абилову, в итоге продавец Красноярова реализовывала «напиток» по 70 руб. за бутылку в минимаркете, принадлежащем Абилову, не выставляя на витрину, пишет "Коммерсантъ".
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