Видео: учитель надел мантию волшебника, чтобы увлечь детей химией

В Екатеринбурге учитель школы № 49 Вячеслав Стебеньков ведет уроки, облачившись в мантию студента факультета Слизерин школы чародейства и волшебства Хогвартс из книг британской писательницы Джоан Роулинг о Гарри Поттере. Таким необычным внешним видом преподаватель решил заинтересовать учеников химией. (Спросите у своих внуков, они точно знают эту книгу и оценят креатив педагога. - прим. МГ.)

В студенчестве Вячеслав работал аниматором — устраивал шоу, рассказывается в репортаже ОТВ. Став педагогом, мужчина решил добавить волшебства в химические опыты и показать школьникам, что магия есть и в простых вещах.

— Перед нами стоит задача мотивировать, делать предмет более интересным. Химия в прошлом была зельеварением, алхимией и так далее, и поэтому я таким творческим методом решил продемонстрировать это, — говорит Стебеньков.

Директор школы Елена Каримова отмечает: в том, что дети выбирают химию в качестве предмета для сдачи ЕГЭ, есть заслуга и креативного педагога.

Такие новаторские методы при обучении школьников химии можно только приветствовать. Будем честны, что химия - не самый популярный предмет у старшеклассников, а между тем, только те, кто его выбирают для ЕГЭ, смогут поступить в медицинские вузы и затем стать врачами. А это те, кто нам очень нужен. Ведь если без каких-то профессий в будущем мы сможем обойтись запросто, то без врачей точно никуда.

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