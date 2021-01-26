Путин предложил изучать в школах отечественное кино

11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Президент Владимир Путин поручил профильным ведомствам рассмотреть вопрос об изучении в школах наследия отечественного кинематографа. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте Кремля.
«Минпросвещения России совместно с Минкультуры России рассмотреть вопрос об изучении наследия отечественного кинематографа в рамках реализации основных общеобразовательных программ», — говорится в тексте. Доклад по этому вопросу министерства должны предоставить до июня. Ответственными назначены министр просвещения Сергей Кравцов и министр культуры Ольга Любимова.
Как сообщил гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, в программу показа школьникам отечественной киноклассики может войти до 200 картин, многие советские фильмы подходят для демонстрации даже младшим классам.
«Думаю, 150-200 фильмов вполне найдется таких, которые стоит рекомендовать к изучению. На самом деле, это не займет много времени. Когда я предлагал эту идею, я говорил, что не стоит усложнять, нужно просто показывать ребятам картины», — сказал Шахназаров.
По его мнению, отечественную киноклассику можно показывать школьникам два часа раз в неделю или в две недели, начать со второго класса.
Президент Владимир Путин поручил профильным ведомствам рассмотреть вопрос об изучении в школах наследия отечественного кинематографа. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте Кремля.
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