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Путин предложил изучать в школах отечественное кино
По инф. Парламентской газеты   
26 Января 2021 г.
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Президент Владимир Путин поручил профильным ведомствам рассмотреть вопрос об изучении в школах наследия отечественного кинематографа. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте Кремля.

«Минпросвещения России совместно с Минкультуры России рассмотреть вопрос об изучении наследия отечественного кинематографа в рамках реализации основных общеобразовательных программ», — говорится в тексте. Доклад по этому вопросу министерства должны предоставить до июня. Ответственными назначены министр просвещения Сергей Кравцов и министр культуры Ольга Любимова.

Как сообщил гендиректор киноконцерна «Мосфильм» Карен Шахназаров, в программу показа школьникам отечественной киноклассики может войти до 200 картин, многие советские фильмы подходят для демонстрации даже младшим классам.

«Думаю, 150-200 фильмов вполне найдется таких, которые стоит рекомендовать к изучению. На самом деле, это не займет много времени. Когда я предлагал эту идею, я говорил, что не стоит усложнять, нужно просто показывать ребятам картины», — сказал Шахназаров.

По его мнению, отечественную киноклассику можно показывать школьникам два часа раз в неделю или в две недели, начать со второго класса.

По инф. Парламентской газеты

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