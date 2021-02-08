Учитель математики в 50 лет стал блогером, чтобы увлечь детей задачами

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Учитель математики из челябинского лицея Петр Земсков в свои 52 года покорил молодежный TikTok. Решив стать блогером, он записывает ролики с решением занимательных математических задач, на которые уже подписались четверть миллиона пользователей молодежной соцсети.
Как рассказал сам учитель, искать вместе с учениками решения и рассказывать о них на видеоуроках он начал еще в 2017 году. Сначала открыл свой канал на YouTube, а затем решил переместить занимательные занятия в TikTok. Шутит, что если бы дети, как в прежние времена собирались после школы за гаражами, то он писал бы интересные решения на их стенах. Но раз уж они сидят в TikTok, то логично искать их там.
Секрет популярности прост. Учитель разговаривает со своими учениками по-дружески, стремится найти правильное решение вместе с ними и, если это кому-то удается, называет имя героя и рассказывает, что именно он придумал. А после в доступной форме приводит самое простое решение казалось бы непростой задачи. По мнению Земского, молодежная аудитория подустала от пустого контента с розыгрышами и самодеятельностью и теперь ищет полезную и занимательную информацию. А что может быть интересней математических построений?
Браво тем, кто не боится в свои 50 плюс осваивать новые технологии. А в таком деле, как преподавание, это и вовсе очень актуально, ведь тут главное - заинтересовать своих подопечных, и у героя нашей новости это получилось.
Важно грамотно подобрать украшение с учетом выреза на блузке или кофте. Иногда женщины на интуитивном уровне делают правильный выбор кулона под вырез на одежде, но интуиция срабатывает далеко не всегда. В этой статье мы расскажем, как правильно носить ювелирное украшение под вырез, а купить золотой кулон для женщин можете по ссылке https://zolotoyvek.ua/ru/podveski/l/pol:zhenskie/vid_metalla:zoloto/.
Учитель математики из челябинского лицея Петр Земсков в свои 52 года покорил молодежный TikTok. Решив стать блогером, он записывает ролики с решением занимательных математических задач, на которые уже подписались четверть миллиона пользователей молодежной соцсети.
Есть в России такая традиция – двойников Путина считать. Нет, реальных двойников президента еще никто не нашел, но конспирологические теории по этому поводу появляются с завидной регулярностью. Большинство из них основаны на сопоставлении антропометрических и физиогномических данных главы российского государства, которые «эксперты» фиксируют на разного рода официальных и не очень снимках Владимира Владимировича.
Одри Хэпберн слыла настоящим эталоном женской утончённости. Элегантная красавица, о которой мечтали многие мужчины середины прошлого века, стала легендой кинематографа и примером нескончаемого актёрского профессионализма.
Новый экспресс-метод тестирования на COVID-19 изобрели ученые Новосибирского академгородка. Для того, чтобы выявить инфекцию, достаточно дать испытуемому подышать в трубочку электронного газоанализатора со спектрометром.
Как забурлила с начала года политическая жизнь в стране! Одно событие резонанснее другого: расследование Навального с «дворцом Путина», прибытие в Россию и арест оппозиционера, массовые митинги, прокатившиеся по России, «ответочка» властей и т.д. Что происходит? Что будет происходить? Конечно, этим интересуются многие люди, и пенсионеры, как-то в принципе привыкшие следить за политикой, тоже. И давая ответы на возникающие вопросы льется поток разномастной информации – в виде откровенной пропаганды, слухов и домыслов тех, кто считает, что не мешает и высказаться. Пытаются осмыслить происходящее и спрогнозировать будущее и более ясно представляющие себе ситуацию эксперты. К последним, наверное, есть смысл прислушаться, хотя тут тоже не все стопроцентно. Ниже предлагаем узнать несколько точек зрений, а соглашаться с ними или нет – ваше право.
В конце Великой Отечественной войны побеги заключенных из немецких концлагерей случались довольно часто. Но есть среди них один, который в буквальном смысле повлиял на ход войны. Группа летчика Михаила Девятаева, чудом избежавшего смерти, не только сумела вырваться из плена и угнать самолет, но и рассекретить немецкое чудо-оружие.
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В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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