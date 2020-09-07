Без слов: врачи «скорой помощи» не вышли к умирающему на улице и уехали

В Екатеринбурге мужчина умер на улице после того, как врачи «скорой» отказали ему в помощи.

Очевидцы вызвали «скорую помощь» мужчине, которому стало плохо на автобусной остановке. Однако когда реанимобиль подъехал к остановке, врачи даже не открыли двери спецавтомобиля. Пару минут «скорая» постояла и уехала. Вторая «скорая» приехала через 20 минут после вызова, но было уже поздно, мужчина умер.

В горздраве Екатеринбурга заявили, что первый реанимобиль прохожие остановили сами. В ней находился ребенок, которого везли в больницу.

«Состояние ребенка, находившегося в машине фельдшерской бригады, требовало экстренной госпитализации, было принято решение, что бригада, остановленная очевидцами, продолжит движение в направлении инфекционного стационара», — сказали в пресс-службе.

Сообщается, что назначенная на вызов к мужчине бригада приехала «через две минуты после машины реанимации». Пациент к этому моменту был уже мертв.

Издерганы наши медики реформаторством, формализмом, невысокими своими доходами. Возможно, это отчасти и объясняет в некоторых ситуациях равнодушное отношение к пациентам. Объясняет, но не оправдывает. Моральный долг помогать людям еще никто не отменял, да и клятву врача, наверное, медики давали. А там: «...быть всегда готовым оказать медицинскую помощь, (...), внимательно и заботливо относиться к больному...». Неужели забыли?

А вот еще нескольких таких непростых историй:

По инф. rosbalt.ru

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