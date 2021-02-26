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Вернёмся в СССР вместе с культурным Интернетом!
Егор Стуков, по материалам «Культура.РФ»   
26 Февраля 2021 г.
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Культурный Интернет вновь готов исполнить наши самые сокровенные желания. Сегодня мы попробуем вернуться «назад в СССР», вспомнив столь близкие и дорогие песни 70-80-х годов.

Вернёмся в СССР вместе с культурным Интернетом!

Шоу–программа «Назад в СССР»

Всем известно, что машину времени ещё не изобрели. Но есть возможность вернуться «Назад в СССР».

Артисты Окружного Центра национальных культур представят зрителям праздничную шоу-программу, в которой прозвучат самые известные песни 70–80-х годов из репертуара А. Пугачевой, С. Ротару, группы «Ласковый май», ВИА «Самоцветы», популярные хиты зарубежной эстрады. Зажигательные золотые хиты не дадут усидеть на месте, а танцы в проходах зала – приветствуются!

Настоящая ретро-фотозона, буфет с традиционными советскими блюдами, красный уголок и ещё много сюрпризов и приятных воспоминаний из прошлого.

С песней для жизни

Концертная программа вокального ансамбля «Эхо» Дворца культуры «Энергомаш» в Белгородском государственном музее народной культуры.

Песня – это огромный мир чувств, мыслей и образов. Мир песни велик, в огромном и необъятном мире музыки она занимает самое большое место. Песня – это часть нашей жизни. В дружном кругу, в одиночестве и в шумной кампании, в минуты радости и печали – повсюду с нами песня. Старинные и современные, задушевные и распевные, задорные и озорные – все они в наших сердцах.

В программу вошли лучшие образцы песенного искусства: от песен из кинофильмов до ретро-хитов. Участники ансамбля передали всю красоту, исполняемых песен, раскрывая многообразие репертуара.

Русский балет

25 февраля в Библиотеке иностранной литературы состоялась премьера документального фильма «Русский балет».

Русский балет уже давно вышел за рамки просто высокого профессионализма и стал поистине духовной ценностью мирового масштаба. Фильм «Русский балет» – своеобразное исследование. В фильме подобраны наиболее яркие эпизоды истории и главные «звезды» русского балета.

Автор и ведущая – Светлана Касьян, оперная певица, приглашенная солистка ряда российских и европейских оперных театров, кавалер («дама») рыцарского Ордена святого Сильвестра (государственной награды Ватикана).

Открыл премьерный вечер генеральный директор Всероссийской государственной библиотеки иностранной литературы имени М.И. Рудомино Павел Кузьмин.

Ведущий мероприятия – заместитель генерального директора «Иностранки» по межрегиональному и международному сотрудничеству Мигель Паласио.

Как смотреть и слушать:

Взглянуть на актуальные онлайн-трансляции можно в «живом» разделе сайта «Культура.РФ».

Еще заголовки о местах, которые можно посетить, не выходя из дома:

По инф. «Культура.РФ»

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