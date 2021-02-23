Отпразднуем День защитника Отечества вместе с культурным Интернетом!

Праздник мужества, долга и родины – День защитника Отечества в нашей стране всегда отмечали с особым размахом, вот и мимо культурного Интернета этот праздник пройти не смог…

«Родина – мой дом»

Родина там, где бьется сердце... где царит вдохновение, спокойствие и мир. Родина – самое дорогое, что дано человеку, а дорогое принято во все времена ценить и беречь. Родина – не только нечто видимое и ощутимое, это еще и чувство. Чувство уважения, любви, гордости к тому, кто дал право иметь Родину… а это родители, дом, страна.

Нет на свете выше долга, чем защищать свою родину, свой дом и свою семью. Организаторы праздничного концерта «Родина — мой дом» отдали дань глубокого уважения и признательности всем поколениям защитников Отечества! Артисты чествовали тех, кто защищал нашу родину в годы великих войн, охранял ее в мирное время, и кто сегодня дал присягу и готов в любой момент встать на защиту безопасности государства.

«О героях былых времен»

Праздничный концерт «О героях былых времен...» проводится в рамках фестиваля «Поют актеры драматических театров». Концерт прошёл в Мордовском национальном драматическом театре.

На сцене исполнили песни на военную тематику. Трансляция будет интересна всем, кто захочет послушать военные песни в исполнении актеров Мордовского национального драматического театра, Государственного театра кукол, Государственного русского драматического театра, Театра «Крошка». В программу входят пятнадцать музыкальных произведений как в сольном, так и коллективном исполнении.

Праздник настоящих мужчин

День защитника Отечества – праздник настоящих мужчин. 23 февраля мы не только вспоминаем героические подвиги предков, но и отдаем дань мужеству и благородству любимых представителей сильного пола.

Претерпевший с течением времени множество изменений, этот праздник сохранил свое первоначальное патриотическое настроение, ставшее основой единения граждан разных возрастов и социального положения.

В преддверии мужского праздника районный Дворец культуры и творческие коллективы Стерлитамакского района подготовили собственный онлайн-концерт.

Как смотреть и слушать:

Взглянуть на другие трансляции, посвящённые Дню защитника Отечества, можно в «живом» разделе сайта «Культура.РФ».

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По инф. «Культура.РФ»

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