ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Размер платы ЖКХ за «дворец Путина» в Геленджике удивил экспертов
2021-01-28-01-22-46
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Юрий Шатунов остался без песен, а теперь – и без клипов
2021-01-25-01-09-57
Из интернета удаляются видеозаписи исполнителей песен группы «Ласковый май», которые не подписали договор на право их исполнения с новыми правообладателями, сообщил продюсер Андрей Разин в...
Последняя любовь Жанны Фриске
2021-01-27-13-29-02
Долгое время счастливая семья оставалась для Жанны Фриске несбыточной мечтой. В 37 лет она наконец-то исполнилась, певица встретила любимого человека – Дмитрия Шепелева. Но стал ли телеведущий тем долгожданным...
Филипп Киркоров «закрыл рот» бывшей домработнице
2021-01-25-17-39-29
Откровения легендарной домработницы Люси, обслуживавшей в свое время Пугачеву и Киркорова, произвели эффект разорвавшейся бомбы. Людмила Дороднова в конце года призналась: Филипп попросил ее на выход! И это после 25 лет службы верой и...
«Судьбы звезд очень трагические. Я бы не хотела иметь такую же…»: первая и последняя роль Татьяны Кузьминой
2021-01-29-01-57-11
Всего одна роль сделала Татьяну Кузьмину знаменитой. Пусть даже зрители видели Гюльчатай в основном под покрывалом – это не помешало молодой актрисе прославиться на всю...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Отпразднуем День защитника Отечества вместе с культурным Интернетом!
Егор Стуков, по материалам «Культура.РФ»   
23 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

Праздник мужества, долга и родины – День защитника Отечества в нашей стране всегда отмечали с особым размахом, вот и мимо культурного Интернета этот праздник пройти не смог…

Отпразднуем День защитника Отечества вместе с культурным Интернетом!

«Родина – мой дом»

Родина там, где бьется сердце... где царит вдохновение, спокойствие и мир. Родина – самое дорогое, что дано человеку, а дорогое принято во все времена ценить и беречь. Родина – не только нечто видимое и ощутимое, это еще и чувство. Чувство уважения, любви, гордости к тому, кто дал право иметь Родину… а это родители, дом, страна.

Нет на свете выше долга, чем защищать свою родину, свой дом и свою семью. Организаторы праздничного концерта «Родина — мой дом» отдали дань глубокого уважения и признательности всем поколениям защитников Отечества! Артисты чествовали тех, кто защищал нашу родину в годы великих войн, охранял ее в мирное время, и кто сегодня дал присягу и готов в любой момент встать на защиту безопасности государства.

«О героях былых времен»

Праздничный концерт «О героях былых времен...» проводится в рамках фестиваля «Поют актеры драматических театров». Концерт прошёл в Мордовском национальном драматическом театре.

На сцене исполнили песни на военную тематику. Трансляция будет интересна всем, кто захочет послушать военные песни в исполнении актеров Мордовского национального драматического театра, Государственного театра кукол, Государственного русского драматического театра, Театра «Крошка». В программу входят пятнадцать музыкальных произведений как в сольном, так и коллективном исполнении.

Праздник настоящих мужчин

День защитника Отечества – праздник настоящих мужчин. 23 февраля мы не только вспоминаем героические подвиги предков, но и отдаем дань мужеству и благородству любимых представителей сильного пола.

Претерпевший с течением времени множество изменений, этот праздник сохранил свое первоначальное патриотическое настроение, ставшее основой единения граждан разных возрастов и социального положения.

В преддверии мужского праздника районный Дворец культуры и творческие коллективы Стерлитамакского района подготовили собственный онлайн-концерт.

Как смотреть и слушать:

Взглянуть на другие трансляции, посвящённые Дню защитника Отечества, можно в «живом» разделе сайта «Культура.РФ».

Еще заголовки о местах, которые можно посетить, не выходя из дома:

По инф. «Культура.РФ»

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...
  • Отпразднуем День защитника Отечества вместе с культурным Интернетом!
    Праздник мужества, долга и родины – День защитника Отечества в нашей стране всегда отмечали с особым размахом, вот и мимо культурного Интернета этот праздник пройти не смог…
  • Актёр Семён Фурман: «Я всю жизнь занимался тем, чего ужасно боялся»
    Любимый в народе герой «Сватов» Семён Фурман добился неплохих успехов в карьере, даже несмотря на специфическую внешность. В свои 70 лет он уже стал почётным дедушкой, но ещё задолго до этого артист выглядел чуть ли не стариком.
  • Индейцы попросили Jeep отказаться от названия их племени
    Вождь индейского народа чероки Чак Хоскин-старший потребовал от производителя автомобилей Jeep Cherokee прекратить использовать наименование народа в качестве названия машин.
  • Опрос: 60% россиян считают, что настоящий мужчина должен отслужить в армии
    Россия входит в пятерку стран с наибольшими затратами на оборону. Не удивительно, что армия и госбезопасность, по мнению россиян, — самые авторитетные институты. Однако несмотря на уважение населения к военным структурам, большинство россиян хочет, чтобы власти тратили больше денег на улучшение благосостояния граждан.
  • Америка «улетела» от России на Марс
    Недавно ученые всего мира с замиранием сердца следили за посадкой на Марс американского Perseverance - первого в истории марсохода с дроном-вертолетом. Позади семь месяцев полета, почти 471 млн накрученных среди звезд километров. Есть статистика: во время посадки половина космических миссий на Марс заканчивалась катастрофой. А потому за эту часть полета специалисты переживали особенно. Ее даже назвали "семь минут ужаса".
  • Вышла в свет книжка про автомашины «стран соцлагеря»
    Под книжной обложкой - очень необычное, но притягательное исследования истории автомобилестроения в странах социалистического блока во времена Советского Союза. Вот что пишет о ней известный рецензент Владислав Толстов.
  • Вам слабо иметь 200 детей? А вот одному мужчине нет – он донор спермы
    Стать родителями – огромное счастье, но не каждому, кто хочет его испытать, оно дается. И поэтому многие несостоявшиеся мамы и папы ищут разные возможности завести малыша. ЭКО, суррогатные матери, прибегают и к донорам спермы. Для некоторых людей обращение к таким способам – единственный шанс, чтобы ребенок появился на свет, для них отсутствие детей – большая человеческая трагедия. Но в любом методе есть и свои нюансы. Например, у одного донора спермы может быть... под 200 сынишек и дочек. И что с этим делать?
  • Борис Быстров хотел играть в кино, стал гением дубляжа, а счастье нашёл в семье
    Нашумевшая роль Бориса Быстрова в «Волшебной лампе Аладдина» не смогла подарить актёру билет в мир большого кино. Впрочем, он не отчаялся и продолжил свой творческий путь.
  • Умерла «радистка Кэт» Екатерина Градова
    Умерла актриса Екатерина Градова, известная по роли радистки Кэт. Также она является матерью Марии Мироновой - единственного ребенка актера Андрея Миронова.
  • Изнанка жизни сирот в детдомах: сексуальное насилие зашкаливает!
    В России за прошлый год количество сексуальных преступлений против несовершеннолетних воспитанников детских домов выросло в 13 раз. Об этом журналистам рассказала уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова.
  • Пензенский депутат: Бедные люди сами виноваты в своей бедности
    Депутат Пензенской городской думы Николай Кузяков высказался о «неправильном мышлении» бедных людей. По его мнению, бедняки имеют слишком много вредных привычек и не умеют правильно выстраивать будущее.
  • Александр Васильев поведал, каких героинь больше всего любят зрители «Модного приговора»
    Ведущий «Модного приговора» Александр Васильев объяснил, почему героями популярного телешоу всегда становятся женщины. Оказывается, передачи с участием мужчин, так же, как и стройных дам, не привлекают в должной мере внимание телезрителей.
  • Россияне требуют приравнять воровство из бюджета к госизмене
    В современной России хищение бюджетных средств и взяточничество в госструктурах должны быть приравнены в Уголовном кодексе к государственной измене и наказываться соответственно. Петиция с таким требованием размещена на сайте Российской общественной инициативы и набрала около трех тысяч голосов.
  • Было или не было? Нестареющая Лада Дэнс отрицает, что делала «пластику»
    Звезда 90-х годов певица Лада Дэнс нередко слышит критику в свой адрес. В основном это связано с внешностью. Пользователи соцсетей сравнивают её фотографии со старыми снимками и утверждают, что певица сделала минимум десяток пластических операций.
  • Подарки на Новый год: необычные варианты, где приобрести уже на следующий праздник
    Подарки на Новый год: необычные варианты, где приобрести уже на следующий праздник Отшумел в прошлом месяце практически всеми любимый замечательный праздник Новый год. В этот день люди дарили друг другу подарки, а некоторым их приносил Дед Мороз, например, детям. Идеями, что подарить, фонтанировали. Это нашло свое место и на просторах интернета, где публикуются истории о том, кто и что получил 31 декабря – 1 января. Например, одному мужчине был заказан женой в презент обычный парфюмерный набор, а упакован сюрприз был в противовес в необычную бумагу – с изображением этого джентльмена.
  • Экологи предупредили о риске России «утонуть» в использованных масках
    Одноразовые медицинские маски и перчатки в России приравняли к бытовому мусору. Это означает, чти маски теперь «официально» можно выкидывать в мусорки, хотя де-факто все и так это делали с самого начала масочного режима. Между тем экологи предупреждают: маска — это «сложный» мусор, если профильные структуры не займутся созданием системы утилизации таких отходов, Россия может просто «утонуть» в использованных масках.
  • Большинство россиян не заметили сдерживания цен на продукты. А вы?
    69% россиян, которые участвовали в опросе исследовательского центра SuperJob, уверены, что указ о регулировании цен на социально значимые товары не работает.
  • Анна Заворотнюк обратилась к психологу, чтобы справиться с негативом из-за болезни матери
    Несмотря на все старания журналистов, выяснить, где сейчас находится и как себя чувствует известная актриса Анастасия Заворотнюк, так никому толком и не удалось. Единственным достоверным источником информации остаётся дочь знаменитости Анна, которая время от времени, в своих социальных сетях затрагивает эту тему.
  • «Из песни слов не выкинешь». О запрете на мат в социальных сетях
    С 1 февраля в России вступили в силу изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и защите информации», которые покусились на святое – свободу в социальных сетях. Теперь посты должны будут строго модерироваться, определенный контент удаляться, а его авторов ждет наказание. Пользователи стали возмущаться, что теперь законодательно запрещено материться в соцсетях. Так ли это на самом деле? Можно ли обойтись без нецензурной лексики и как отучиться писать некоторые слова через «ять»? Вот, например, мнения иркутских экспертов на сей счет.
  • Под видом борьбы с коронавирусом отмывают миллиарды!
    Российские зафиксировали сомнительные операции, которые говорят об отмывании денег под видом борьбы с коронавирусом.

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 