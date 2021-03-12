Вечер с книгой в руках: от вопросов российской интеллигенции до заоблачных тайн авиации

Во всем мире не перестают происходить смертельные случаи среди пожилых людей после вакцинации от коронавируса. Это, мягко говоря, пугает, хотя нам и говорят о том, что люди умирают не из-за вакцины, а сопутствующих заболеваний. Прививаться в связи с этим многие не спешат - почти половина россиян...
Не удалось мне избежать коварного ковида – подцепил я все же эту заразу! И это несмотря на то, что чуть ли не с самого начала пандемии очень редко выходил из дома. Дети порой приносили продукты и все необходимое, оставляя все это перед дверью. Один раз даже воспользовался услугами курьера. И все же не...
В Кемерово двое полицейских, которые могли предотвратить убийство девушки, стали фигурантами уголовного дела о халатности. Они фактически проигнорировали сообщения о драке в квартире, в результате которой 23-летнюю Веру Пехтелеву убил ее бывший парень Владислав...
Победитель Олимпийских игр 1960 года Юрий Власов умер в возрасте 85 лет. Его силой восхищался весь Советский Союз и даже больше - Юрий Власов был кумиром знаменитого Арнольда Шварценеггера! А после ухода из спорта тяжелоатлет стал писателем, хотя об этом мало кто...
Настоящая трагедия едва не разыгралась в Новой Москве. Мать бросила троих своих детей замерзать в лесу. Она раздела их догола и бросила в снег. Двум мальчикам этой горе-родительницы 10 лет и 2,5 года, а девочке - всего 11 месяцев. Что заставило женщину решиться на такой...
Очередную пятницу мы проведём в интеллектуальных объятьях познавательной и интересной литературы. Сегодня вы узнаете о российской интеллигенции, взглянете на секреты оптических иллюзий и погрузитесь в историю мировой авиации.
Знайки и их друзья. Сравнительная история российской интеллигенции
Книга историка Дениса Сдвижкова «Знайки и их друзья. Сравнительная история российской интеллигенции».
Слово «интеллигенция» – русский латинизм, а само явление обладает ярко выраженной российской спецификой. Интеллигенцию в России традиционно оценивали по гамбургскому счету. Ее обожали, перед ней преклонялись, ее критиковали, унижали и уничтожали всеми возможными способами. Безусловно одно: интеллигенция стала основанием русской культуры Нового времени и мощным международным брендом. Но кто он – русский интеллигент: властитель дум или высокомерный и оторванный от жизни «знайка»? Была ли интеллигенция уникальным российским явлением? Как она соотносилась и взаимодействовала с образованным классом других европейских стран? Сопоставляя ключевые понятия и идеи этой влиятельной социальной среды, автор книги создает ее словесный портрет в европейском интерьере.
Дизайн оптических иллюзий. От теории к практике
Книга «Дизайн оптических иллюзий. От теории к практике» (перевод Владимира Измайлова).
Оптическая иллюзия развивалась веками и превратилась из естественного феномена в особую сферу искусства. При помощи иллюзий мастера Средневековья создавали знаменитые картины и строили величественные дворцы. Многие художники и дизайнеры пытались разжечь иллюзиями свое воображение, бросали через них вызов своему зрению — и делали невозможное возможным... В наши дни благодаря технологиям и опыту прошлых лет оптическая иллюзия обрела неимоверную популярность. Книга, созданная при участии знаменитого итальянского мастера стритарта Тони Куболиквидо, знакомит с основными принципами создания оптических иллюзий и станет отличным стартом для всех, кто желает приобщиться к этой бесконечно интересной теме.
Авиация. Инфографика полета
Книгу Зака Скотта «Авиация. Инфографика полета» (перевод Валерия Яценкова).
Книга содержит иллюстрированную историю самого амбициозного предприятия человечества: от первых летательных аппаратов и простых планеров до современных сверхзвуковых самолетов и гиперзвуковых ракет. Оригинальная инфографика и великолепные фотографии наглядно объясняют сложные технические вопросы. Какие физические силы действуют на самолет, какие конструкторские решения позволяли пилотам ставить рекорды, какие военные самолеты показали наибольшую эффективность в сражениях или в разведке, как пассажирские перелеты стали комфортными и безопасными… Всё, что необходимо знать о полетах, в доступной и увлекательной форме.
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Английская контрразведка MI-5 на днях выпустила рекомендации по безопасности для россиян, проживающих в Великобритании. Она предупреждает о возросшей опасности для противников Кремля со стороны российских спецслужб. О том, как британские СМИ нагнетают шпиономанию, беседа с ветераном-разведчиком, полковником в отставке Иваном Шапошниковым.
В начале 2019 года весь Новосибирск был в ужасе - двое отморозков убили молодую женщину, которая хотела продать свою машину. Удавка и электрошокер - и мамы двоих детей не стало. И вот, спустя два года, убийцы наказаны.
Большую тревогу вызвала у жителей Европы вакцина от коронавируса концерна AstraZeneca. Вслед за Данией еще одна скандинавская страна — Норвегия, а затем и Италия приостановили вакцинацию этим препаратом. Дело в том, что у привитых людей появляются тромбы.
Политсезон в России в этом году очень бурный. Например, много событий произошло с возвращением в страну Алексея Навального. Затем последовал арест оппозиционера, по стране прокатились многочисленные акции протеста, где задержание опального блогера сыграло роль спускового крючка – люди выходили на улицы не только в его поддержку, но и чтобы выразить недовольство своей жизнью, системой. Было жесткое подавление инакомыслия в виде задержаний, да таких масштабных, что оказались переполнены тюремные камеры. Что происходит? Чего ожидать дальше? Предлагаем ознакомиться с точкой зрения одного из западных СМИ.
Впервые iPhone был представлен общественности в 2007 году и с тех пор стал одним из самых популярных смартфонов во всём мире. Несмотря на дороговизну, он продолжает бить рекорды продаж даже в периоды финансовых кризисов. Обычно компания Apple выпускает до двух новых моделей ежегодно, весной и осенью. При этом в марте чаще всего выходят более дешёвые смартфоны. Однако приобрести хороший iPhone не так уж и просто. На прилавках магазинов можно встретить огромное разнообразие моделей и не всегда они могут стать выгодной покупкой, поэтому многие сразу же теряются выбирая модный гаджет.
Горячая вода – жизненная необходимость. На протяжении веков обеспечить себя горячей водой можно было лишь традиционным образом: поставив ёмкость с водой на огонь, а после нагрева вылив воду в таз или ванну. Если говорить о приёме ванны, то такой способ был довольно трудоёмким, особенно если учесть, что воду приходилось доставлять в дом вручную, вёдрами. Принимать ванну каждый день можно было лишь при наличии рабов или слуг.
Ходят слухи о том, что в Белом доме скрывают от народа серьезные проблемы со здоровьем у президента США. Журналист Анатолий Вассерман, комментируя озвученную информацию, предположил, что это так и есть.
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В 2020 году из-за распоясавшихся мошенников россияне потеряли 150 миллиардов рублей. Сегодня от этого не застрахованы даже знаменитости. «Потерял паспорт, теперь мошенники наберут на него кредитов» – самый популярный страх при пропаже документов.
Украина никак не может успокоиться и смириться с тем, что Крым утерян безвозвратно. На этот раз глава МИДа страны назвал «три кита» политики возвращения Крыма, среди них — стратегия деоккупации полуострова.
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В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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