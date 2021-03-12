Вечер с книгой в руках: от вопросов российской интеллигенции до заоблачных тайн авиации

Очередную пятницу мы проведём в интеллектуальных объятьях познавательной и интересной литературы. Сегодня вы узнаете о российской интеллигенции, взглянете на секреты оптических иллюзий и погрузитесь в историю мировой авиации.

Знайки и их друзья. Сравнительная история российской интеллигенции

Книга историка Дениса Сдвижкова «Знайки и их друзья. Сравнительная история российской интеллигенции».

Слово «интеллигенция» – русский латинизм, а само явление обладает ярко выраженной российской спецификой. Интеллигенцию в России традиционно оценивали по гамбургскому счету. Ее обожали, перед ней преклонялись, ее критиковали, унижали и уничтожали всеми возможными способами. Безусловно одно: интеллигенция стала основанием русской культуры Нового времени и мощным международным брендом. Но кто он – русский интеллигент: властитель дум или высокомерный и оторванный от жизни «знайка»? Была ли интеллигенция уникальным российским явлением? Как она соотносилась и взаимодействовала с образованным классом других европейских стран? Сопоставляя ключевые понятия и идеи этой влиятельной социальной среды, автор книги создает ее словесный портрет в европейском интерьере.

Дизайн оптических иллюзий. От теории к практике

Книга «Дизайн оптических иллюзий. От теории к практике» (перевод Владимира Измайлова).

Оптическая иллюзия развивалась веками и превратилась из естественного феномена в особую сферу искусства. При помощи иллюзий мастера Средневековья создавали знаменитые картины и строили величественные дворцы. Многие художники и дизайнеры пытались разжечь иллюзиями свое воображение, бросали через них вызов своему зрению — и делали невозможное возможным... В наши дни благодаря технологиям и опыту прошлых лет оптическая иллюзия обрела неимоверную популярность. Книга, созданная при участии знаменитого итальянского мастера стритарта Тони Куболиквидо, знакомит с основными принципами создания оптических иллюзий и станет отличным стартом для всех, кто желает приобщиться к этой бесконечно интересной теме.

Авиация. Инфографика полета

Книгу Зака Скотта «Авиация. Инфографика полета» (перевод Валерия Яценкова).

Книга содержит иллюстрированную историю самого амбициозного предприятия человечества: от первых летательных аппаратов и простых планеров до современных сверхзвуковых самолетов и гиперзвуковых ракет. Оригинальная инфографика и великолепные фотографии наглядно объясняют сложные технические вопросы. Какие физические силы действуют на самолет, какие конструкторские решения позволяли пилотам ставить рекорды, какие военные самолеты показали наибольшую эффективность в сражениях или в разведке, как пассажирские перелеты стали комфортными и безопасными… Всё, что необходимо знать о полетах, в доступной и увлекательной форме.

Ещё заголовки о книжных новинках последних недель:

Polit.ru

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...