Книжные новинки: чахотка в истории, как мы меняемся и тайный язык деревьев

От новинок культуры к новинкам литературы! Портал для пожилых «Мои года» познакомит вас с самыми свежими книжными историями – сегодня таких три штуки. Три совершенно разных издания, рассказывающих о познавательных сторонах нашего мира: Джилл Дэвис раскроет тайны деревьев, Дэниел Шектер поведает о главных проблемах нашей памяти, а Ульрике Мозер вспомнит историю туберкулёза – одной из самых страшных болезней прошлого и настоящего.

Тайный язык деревьев

Книга Джилл Дэвис «Тайный язык деревьев» (перевод Оксаны Постниковой).

Деревья – удивительные создания природы, которые влияют на все аспекты нашего существования. Они красивы, они обладают множеством характерных сезонных признаков, делают нашу жизнь ярче, создают живые, изменчивые декорации, которые смягчают и озеленяют наши городские пейзажи; они производят, очищают и охлаждают воздух, которым мы дышим. Джилл Дэвис, автор более 450 книг, большая любительница дикой флоры и фауны, рассказывает о 50 важнейших видах деревьев, их истории, ареале распространения, практической и медицинской ценности, символическом значении и связанных с ними легендах и поверьях.

Семь грехов памяти. Как наш мозг нас обманывает

Книга психолога Дэниела Шектера «Семь грехов памяти. Как наш мозг нас обманывает» (перевод Владимира Измайлова).

Итог многолетней работы одного из крупнейших специалистов в мире по вопросам функционирования человеческой памяти. Обобщая данные научных исследований по теме – теоретических и экспериментальных, иллюстрируя материал многочисленными примерами, в том числе из судебной практики и из художественной литературы, автор не только помогает разобраться в причинах проблем, связанных с памятью, но и показывает, как можно ее усовершенствовать и в итоге улучшить качество своей жизни.

Чахотка. Другая история немецкого общества

Книга немецкого историка Ульрике Мозер «Чахотка. Другая история немецкого общества» (перевод Анны Кукес).

Туберкулез легких, или чахотка, – спутник человечества на протяжении всей его истории. До XX века чахотка означала смертный приговор, не щадила ни бедных, ни богатых, ни безвестных, ни знаменитых. Но отношение к этой болезни в обществе постоянно менялось. В книге Ульрике Мозер показаны трагические стадии этих перемен: чахотка из «возвышенной» болезни, поражающей гениев и ангелоподобных девушек, превращается в источник прибыли горных курортов, а затем – в злокозненную язву городских низов. В Третьем Рейхе нацистские постулаты о вырождении и расовой чистоте лишили туберкулезных больных всякой надежды: их массово убивали или подвергали жестоким медицинским экспериментам. Несмотря на открытие антибиотиков, туберкулез и сегодня остается одной из самых распространенных причин смерти – и об этом полезно помнить даже на фоне более «актуальных» эпидемий.

Polit.ru

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