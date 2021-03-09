Книги о великих и сильных: от философии Пастернака до истории женской борьбы за равноправие

Открывая очередную биографическую книгу, будьте готовы столкнуться лицом к лицу с великим человеком, жизнь которого полна невообразимых взлётов, фантастических историй и неумолимых принципов. Этому и посвящены сегодняшние экземпляры: вы узнаете о философии раннего Пастернака, посмотрите на новаторские стратегии Илона Маска и услышите истории женщин, бросивших вызов патриархальному обществу.

От философии к прозе. Ранний Пастернак

Книга профессора русской литературы Университета Эмори (Атланта, США) Елены Глазовой «От философии к прозе. Ранний Пастернак» (перевод Александры Глебовской, Елены Дунаевской, Владимира Правосудова).

В молодости Пастернак проявлял глубокий интерес к философии, в частности, к неокантианству. Книга Елены Глазовой – первое всеобъемлющее исследование, посвященное влиянию этих занятий на раннюю прозу писателя. Автор смело пересматривает идею Р. Якобсона о преобладающей метонимичности Пастернака и показывает, как, отражая философские знания писателя, метафоры образуют семантическую сеть его прозы – это проявляется в тщательном построении образов времени и пространства, света и мрака, предельного и беспредельного. Философские идеи переплавляются в способы восприятия мира, в утонченную импрессионистическую саморефлексию, которая выделяет Пастернака среди его современников – символистов, акмеистов и футуристов. Сочетая детальность филологического анализа и системность философского обобщения, это исследование обращено ко всем читателям, заинтересованным в интегративном подходе к творчеству Пастернака и интеллектуально-художественным исканиям его эпохи.

Думай как Илон Маск

Книга Озана Варола «Думай как Илон Маск. И другие простые стратегии для гигантского скачка в работе и жизни» (перевод А. Д. Щербиной).

Бывший инженер NASA Озан Варол раскрывает девять простых стратегий, которыми пользуются астронавты и такие новаторы, как Илон Маск. Используйте и вы их в своей жизни: будь то посадка на рабочее место вашей мечты, ускорение вашего бизнеса, изучение нового навыка или создание следующего прорывного продукта. Все мы сталкиваемся в своей жизни со сложными и незнакомыми проблемами. Те, кто может справиться с возникающими задачами – самостоятельно, без стресса и точно в срок – пользуются огромным преимуществом и добиваются огромных успехов.

Момент взлета

Книга Мелинды Гейтс «Момент взлета. Истории женщин, которые бросили вызов патриархальному обществу».

Мелинда Гейтс много лет работала с женщинами по всему миру, помогая им выйти с задворок социума. Ведь когда у женщин вырастают крылья за спиной, взлетает всё человечество, убеждена Мелинда. Эта книга – манифест равноправного общества, в котором женщин ценят и признают во всех сферах жизни. Она призвана взломать исторически сложившиеся шаблоны и помочь женщинам взлететь.

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