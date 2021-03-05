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Что почитать: от секретов прощения до руководства по выживанию в тюрьме
Егор Стуков, по материалам Polit.ru   
05 Марта 2021 г.
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Сегодня мы дадим вам ещё один ответ на извечный вопрос «А что почитать?». Вас ждёт троица совершенно непохожих друг на друга книг: одна расскажет об искусстве прощения, другая раскроет биографию художника Эдгара Деги, а третья поведает о сложностях выживания в современной тюрьме.

А что почитать: от секретов прощения до руководства по выживанию в тюрьме

Книга прощения

Книга Десмонда Туту и Мпхо Туту «Книга прощения. Путь к исцелению себя и мира».

Архиепископ Десмонд Туту, лауреат Нобелевской премии мира, вместе со своей дочерью, преподобной Мпхо Туту, предлагают руководство по искусству прощения, которое поможет осознать, что все мы способны исцелиться и изменить свою жизнь. Авторы говорят о значимости прощения, о том, как оно работает, как его давать и получать, и делятся духовными практиками и упражнениями.

Дега. «Хочу быть знаменитым и неизвестным»

Книга Анри Лауретта «Дега. "Хочу быть знаменитым и неизвестным"» (перевод Александры Васильковой).

Новая книга серии «Биография искусства» рассказывает о многоликости творческого пути Дега: о Дега-художнике, Дега-скульпторе, Дега-фотографе, знатоке оперы и балета и мастере изображать человеческие души через движения тел. «Хочу быть знаменитым и неизвестным», – говорил Эдгар Дега. Его сделали знаменитым его танцовщицы, жокеи, купальщицы. Но он остался и неизвестным – настолько эти сюжеты затмили остальное его творчество: историческую живопись, портреты, пейзажи. Творчество поглотило и личную жизнь художника, оставив его одиноким. Анри Луаретт повествует о разнообразии и единстве работ Дега, его ненасытном интересе к технике и постоянном поиске новых средств выражения. Решающая встреча с Энгром, длительная поездка в Италию, дружба с Гюставом Моро, Эдуардом Мане, путешествие в Америку и другие события, повлиявшие на Дега, а также его увлечения: опера, балет, фотография, искусство... Книга содержит около 200 различных документов и свидетельств, которые помогут полюбить автора эффектных пастелей, ослепительных и лаконичных композиций.

Как выжить в современной тюрьме

Книга Станислава Симонова «Как выжить в современной тюрьме».

«Что ты дергаешься? Всё. Угомонись, успокойся. Запомни – дальше тюрьмы не уедешь. Радуйся, что всё страшное позади. Уже не посадят. Уже сидишь. – Это разве везет? Это только подвозит!»

Напоследок посоветуем вам необычное чтиво, историю нашего соотечественника, которую никто не захотел бы повторить по собственному желанию. Написанная на основе личного опыта книга представляет собой руководство по выживанию в современной тюрьме. В ней можно найти большое количество оригинальных иллюстраций и юридических ссылок.

Polit.ru

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