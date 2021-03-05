Что почитать: от секретов прощения до руководства по выживанию в тюрьме

Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
Сегодня мы дадим вам ещё один ответ на извечный вопрос «А что почитать?». Вас ждёт троица совершенно непохожих друг на друга книг: одна расскажет об искусстве прощения, другая раскроет биографию художника Эдгара Деги, а третья поведает о сложностях выживания в современной тюрьме.
Книга прощения
Книга Десмонда Туту и Мпхо Туту «Книга прощения. Путь к исцелению себя и мира».
Архиепископ Десмонд Туту, лауреат Нобелевской премии мира, вместе со своей дочерью, преподобной Мпхо Туту, предлагают руководство по искусству прощения, которое поможет осознать, что все мы способны исцелиться и изменить свою жизнь. Авторы говорят о значимости прощения, о том, как оно работает, как его давать и получать, и делятся духовными практиками и упражнениями.
Дега. «Хочу быть знаменитым и неизвестным»
Книга Анри Лауретта «Дега. "Хочу быть знаменитым и неизвестным"» (перевод Александры Васильковой).
Новая книга серии «Биография искусства» рассказывает о многоликости творческого пути Дега: о Дега-художнике, Дега-скульпторе, Дега-фотографе, знатоке оперы и балета и мастере изображать человеческие души через движения тел. «Хочу быть знаменитым и неизвестным», – говорил Эдгар Дега. Его сделали знаменитым его танцовщицы, жокеи, купальщицы. Но он остался и неизвестным – настолько эти сюжеты затмили остальное его творчество: историческую живопись, портреты, пейзажи. Творчество поглотило и личную жизнь художника, оставив его одиноким. Анри Луаретт повествует о разнообразии и единстве работ Дега, его ненасытном интересе к технике и постоянном поиске новых средств выражения. Решающая встреча с Энгром, длительная поездка в Италию, дружба с Гюставом Моро, Эдуардом Мане, путешествие в Америку и другие события, повлиявшие на Дега, а также его увлечения: опера, балет, фотография, искусство... Книга содержит около 200 различных документов и свидетельств, которые помогут полюбить автора эффектных пастелей, ослепительных и лаконичных композиций.
Как выжить в современной тюрьме
Книга Станислава Симонова «Как выжить в современной тюрьме».
«Что ты дергаешься? Всё. Угомонись, успокойся. Запомни – дальше тюрьмы не уедешь. Радуйся, что всё страшное позади. Уже не посадят. Уже сидишь. – Это разве везет? Это только подвозит!»
Напоследок посоветуем вам необычное чтиво, историю нашего соотечественника, которую никто не захотел бы повторить по собственному желанию. Написанная на основе личного опыта книга представляет собой руководство по выживанию в современной тюрьме. В ней можно найти большое количество оригинальных иллюстраций и юридических ссылок.
«Оптимисты» – первый постсоветский сериал о дипломатах-мидовцах. Первый сезон, начавшийся бодро-ностальгически – ещё бы, время действия – благословенная оттепель! – постепенно превратился в сугубую вампуку, в которой собраны все антисоветские штампы.
Сегодня мы дадим вам ещё один ответ на извечный вопрос «А что почитать?». Вас ждёт троица совершенно непохожих друг на друга книг: одна расскажет об искусстве прощения, другая раскроет биографию художника Эдгара Деги, а третья поведает о сложностях выживания в современной тюрьме.
Очередные перебои с поступлением лекарств больным наблюдаются в сфере обеспечения медикаментами. Выяснилось, что более 450 человек с редким генетическим заболеванием не получали «имиглюцераз» от двух до шести месяцев. А петербуржцы добиваются возвращения в аптеки в аптеки лекарство «кортеф», жизненно необходимое для эндокринных больных.
Свежие новости из мира космоса. Так, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин заявил о запуске телеканала «Первый Космический». А на МКС тем временем то и дело возникают технические неполадки и поломки,и космонавты с усердием берут в руки герметики, клей-мастику и заделывают трещины. Все это совсем не удивляет - станцию эксплуатируют уже 20 лет, и до 2028 года ее списывать не планируют. Вот только не произошло бы каких-нибудь ЧП за это время...
Журналистка интернет-издания Romb Софико Арифджанова вышла к зданию Совета Федерации в вечернем платье. Таким образом она отреагировала на заявление сенатора Людмилы Нарусовой, которая назвала участников пикетов людьми «бомжового вида».
Магаданский областной суд признал 56-летнего преподавателя физкультуры Андрея Свердлова виновным по двум уголовным статьям: совершение действий сексуального характера в отношении учениц 1-2 класса и о ненадлежащем исполнении педагогических обязанностей, соединенном с жестоким обращением.
Приближается масленичная неделя. Многие будут печь блины сами, но кто-то, не желая тратить время, предпочтет купить готовый продукт в магазине. «Общественный контроль» проверил качество замороженных блинчиков с мясом, которые представлены в петербургских магазинах.
На хостинге YouTube можно найти очень много готовящих разные блюда людей. Этому вкусному и приятному делу отдавала свое время и уважаемая бабушка Эмма. Ее, к сожалению, уже нет рядом с нами, но кулинарное творчество, выпущенное блогером в свет, живет и находит своих почитателей. Судя по числу подписчиков канала, рецептами с пошаговыми инструкциями от бабушки активно пользуются, и они востребованы на кухнях многих хозяек и хозяев во всем мире.
В Госдуме считают целесообразным внести изменения в законодательство, которые позволят снять разногласия по поводу неуёмных аппетитов негосударственных пенсионных фондов, работающих в убыток, но при этом получающих вознаграждение из денег пенсионеров.
51 год назад, 5 марта 1970 года вступил в силу Договор о нераспространении ядерного оружия. Он запретил странам, у которых были атомные бомбы, передавать их другим территориям, а государствам, у которых не было ядерного оружия, производить его
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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