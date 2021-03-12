Вакцина AstraZeneca оказалась опасной из-за риска появления тромбов

Большую тревогу вызвала у жителей Европы вакцина от коронавируса концерна AstraZeneca. Вслед за Данией еще одна скандинавская страна — Норвегия, а затем и Италия приостановили вакцинацию этим препаратом. Дело в том, что у привитых людей появляются тромбы.

Европейское агентство лекарственных средств подтвердило, что ему известно о 30 случаях тромбоэмболии среди 5 миллионов граждан, привившихся AstraZeneca, в том числе один смертельный на территории Дании. Регулятор счёл этот процент некритичным и рекомендовал странам ЕС «продолжать вакцинацию, пока длится разбирательство».

«Преимущества вакцинации по-прежнему перевешивают риски», — говорится в специальном заявлении агентства.

В Италии запрет наложили на конкретную партию медикамента. Об этом говорится в официальном заявлении Итальянского агентства по лекарствам (Aifa). Там признали, что со всей серьёзностью отнеслись к данным о специфическом осложнении после прививки, однако экспертам ещё предстоит выяснить, точно ли между ними есть прямая связь.

В Дании на 14 дней «заморозили» вакцинацию препаратом шведско-британского производства после нескольких случаев образования тромбов, один из которых даже привёл к летальному исходу. Позже такое же решение приняли норвежские власти, хотя буквально вчера они разрешили колоть эту вакцину подданным старше 65 лет.

Также отметим, что 9 марта врачи госпитализировали главу австралийского минздрава Грега Ханта через два дня после его вакцинации от коронавируса — он также использовал препарат AstraZeneca.

Производитель вакцины, в свою очередь, конечно же, уверяет, что препарат абсолютно безопасен, эффективен и "прекрасно переносится".

«Безопасность пациентов приоритетна для AstraZeneca. Безопасность вакцины была изучена в ходе третьей фазы клинических испытаний. Эксперты пришли к выводу о хорошей переносимости вакцины», — цитирует представителя AstraZeneca.

Ученые Оксфордского университета и шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca разработали вакцину на базе аденовируса шимпанзе ChAdOx1. Исследование на обезьянах показало, что у животных выработался иммунитет. Комбинированная первая и вторая фаза испытаний на людях показала безопасность и эффективность вакцины, серьезных побочных действий у волонтеров не проявилось. Объединенная вторая и третья фаза проходит в Британии и Индии, финальная фаза испытаний идет в Бразилии, ЮАР и США.

ЕС договорился с AstraZeneca о поставке 400 млн доз вакцины, если ее испытания окажутся успешными. Компания заявила, что ее мощности смогут произвести в общей сложности около 2 млрд доз вакцины

В начале сентября прошлого года AstraZeneca приостановила испытания вакцины, так как у одного из участников испытаний появилась побочная реакция. Какое конкретно осложнение возникло у добровольца, в компании не сообщили и настаивают, что речь идет «об обычной паузе». Источник The New York Times рассказал, что речь идет о воспалении спинного мозга, пишет Polit.ru.

Перед тем, как поставить прививку от коронавируса (необязательно вышеупомянутым препаратом, а хоть и любым другим), нужно обязательно взвесить все риски. Сделать это самому невозможно, поэтому стоит сходить на прием к врачу. И только потом действовать.

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