Вакцинация от COVID-19 началась в домах престарелых, правда, пока не всех

Для кого коронавирус страшен больше прочих? Конечно же, для пенсионеров. А многие из них живут в домах престарелых, вот там-то и начали, наконец, тоже прививки ставить.
Об этом сообщил глава Минтруда Антон Котяков на заседании комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.
«Что касается прививок, я знаю, что (глава Минздрава) Михаил Альбертович (Мурашко) особый акцент делает на гражданах, относящихся к группе риска, — сказал Антон Котяков. — Они в первую очередь на сегодняшний день прививаются, и у нас уже в отдельных социальных учреждениях эта практика реализуется».
При этом глава Минтруда признал, что эта прививочная кампания от коронавируса в домах престарелых еще не стала повсеместной и пообещал поговорить с руководителями тех социальных учреждений, где вакцинация еще не стартовала.
Защищать себя от коронавируса, конечно необходимо. Разработчики вакцины обещают, что если от полного заболевания вакцина не спасет, то хотя бы позволит избежать летального эффекта. Правда, важно беречь себя между первой и второй прививками, да и после тоже.
А вот что писал наш портал для пожилых о том, как идет вакцинация в России и мире:
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