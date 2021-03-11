Стало известно, когда третья волна COVID-19 накроет Европу

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Европа столкнется с третьей волной COVID-19 совсем скоро, если от коронавируса не будет привито достаточно людей. Об этом заявил президент института Роберта Коха профессор Лотар Вилер.
По его словам, локдауны и жесткие ковидные ограничения вновь могут вернуться осенью этого года.
«Если вакцинация не будет проведена надлежащим образом или недостаточное количество людей по какой-либо причине будет привито, то я абсолютно уверен, что контроль в Германии и других европейских странах вернется этой осенью», — подчеркнул эксперт, его цитирует РИА «Новости».
Вилер признал, что вакцинация показала свой эффект, в частности, среди групп пожилых людей в Германии, где сократилось количество серьезных случаев заболевания. Тем не менее, «есть четкие сигналы», что в ФРГ третья волна уже начинается, поэтому нужно спешить. Необходимо привить как можно больше людей за короткое время.
Также жители стран Европы и не только не должны расслабляться, им следует по максимуму соблюдать принятые антиковидные меры, подчеркнул Вилер.
По последним данным, в мире коронавирус выявили у более 118 млн человек, скончались свыше 2,6 млн.
Кстати, как видно из статистики портала koronavirustoday.ru, по распространению коронавируса в мире в ТОП-5 стран вошли США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания. А как дела обстоят именно в России? Здесь на первой строчке Москва с числом заболевших 981850 человек, далее следует Санкт-Петербург и три области: Московская, Нижегородская и Свердловская.
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