ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Вакцинация от коронавируса среди пожилых: пан или пропал?
2021-03-03-14-22-02
Во всем мире не перестают происходить смертельные случаи среди пожилых людей после вакцинации от коронавируса. Это, мягко говоря, пугает, хотя нам и говорят о том, что люди умирают не из-за вакцины, а сопутствующих заболеваний. Прививаться в связи с этим многие не спешат - почти половина россиян...
«Кто вас подучил?»: ученую, назвавшую Путину свою зарплату, довели до слез следователи
2021-02-10-14-34-49
Сотрудница Института цитологии и генетики Сибирского отделения РАН Анастасия Проскурина, рассказавшая президенту РФ Владимиру Путину о низких зарплатах ученых, шокирована скандалом, который вызвали ее...
Полицейские не приехали на вызов в квартиру, где несколько часов убивали девушку
2021-02-25-14-20-15
В Кемерово двое полицейских, которые могли предотвратить убийство девушки, стали фигурантами уголовного дела о халатности. Они фактически проигнорировали сообщения о драке в квартире, в результате которой 23-летнюю Веру Пехтелеву убил ее бывший парень Владислав...
Ушел из жизни легендарный тяжелоатлет Юрий Власов
2021-02-13-17-00-16
Победитель Олимпийских игр 1960 года Юрий Власов умер в возрасте 85 лет. Его силой восхищался весь Советский Союз и даже больше - Юрий Власов был кумиром знаменитого Арнольда Шварценеггера! А после ухода из спорта тяжелоатлет стал писателем, хотя об этом мало кто...
Чудовищно: Многодетная мать раздела детей и бросила их умирать в лесу
2021-02-15-01-32-22
Настоящая трагедия едва не разыгралась в Новой Москве. Мать бросила троих своих детей замерзать в лесу. Она раздела их догола и бросила в снег. Двум мальчикам этой горе-родительницы 10 лет и 2,5 года, а девочке - всего 11 месяцев. Что заставило женщину решиться на такой...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

Стало известно, когда третья волна COVID-19 накроет Европу
По инф. rosbalt.ru   
11 Марта 2021 г.
Изменить размер шрифта

Европа столкнется с третьей волной COVID-19 совсем скоро, если от коронавируса не будет привито достаточно людей. Об этом заявил президент института Роберта Коха профессор Лотар Вилер.

Стало известно, когда третья волна COVID-19 накроет Европу

По его словам, локдауны и жесткие ковидные ограничения вновь могут вернуться осенью этого года.

«Если вакцинация не будет проведена надлежащим образом или недостаточное количество людей по какой-либо причине будет привито, то я абсолютно уверен, что контроль в Германии и других европейских странах вернется этой осенью», — подчеркнул эксперт, его цитирует РИА «Новости».

Вилер признал, что вакцинация показала свой эффект, в частности, среди групп пожилых людей в Германии, где сократилось количество серьезных случаев заболевания. Тем не менее, «есть четкие сигналы», что в ФРГ третья волна уже начинается, поэтому нужно спешить. Необходимо привить как можно больше людей за короткое время.

Также жители стран Европы и не только не должны расслабляться, им следует по максимуму соблюдать принятые антиковидные меры, подчеркнул Вилер.

По последним данным, в мире коронавирус выявили у более 118 млн человек, скончались свыше 2,6 млн.

Кстати, как видно из статистики портала koronavirustoday.ru, по распространению коронавируса в мире в ТОП-5 стран вошли США, Индия, Бразилия, Россия и Великобритания. А как дела обстоят именно в России? Здесь на первой строчке Москва с числом заболевших 981850 человек, далее следует Санкт-Петербург и три области: Московская, Нижегородская и Свердловская.

На нашем сайте читайте также:

По инф. rosbalt.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 