Вакцину от COVID-19 некоторые регионы России и в глаза не видели

Владимир Путин заявил, что «в 9 регионах вообще не приступали даже к вакцинации» от COVID-19. Почему в российские регионы не поставляют вакцину от COVID-19, которой хвастается Кремль?

Реально вакцина доступна лишь жителям пяти регионов – это Москва, Московская, Сахалинская области, а также Ненецкий и Чукотский АО. Средний уровень доступности – еще у пяти регионов: в Санкт-Петербурге, Кемеровской, Курганской, Белгородской областях и в Алтайском крае. В 14 регионах доступность вакцины оценена как низкая. В 9 российских регионах возможность привиться фактически отсутствует. В Амурской и Волгоградской областях прививают только медиков, педагогов и сотрудников Роспотребнадзора.

В Свердловской области сроки поставок вакцины перенесены на неопределенный срок. Сложности заключаются в условиях хранения препарата – из-за отсутствия специализированных холодильников, постоянно поддерживающих температуру –18 градусов. В Челябинске не могут дождаться вакцину из-за постоянных переносов сроков поставок. Ханты-Мансийский автономный округ недополучил вакцину. В Курганскую область поступило гораздо меньше вакцин, чем требуется. В ЯНАО и того меньше. За все время в Тюмень приходила только одна партия – для отработки алгоритмов ее доставки и хранения. Ее ставили лишь медикам.

«Готовы прививать – но в Томской области нет вакцин!» – заявила депутат ГД Татьяна Соломатина.

Ситуацию прокомментировал первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко. «Просто сейчас отлаживается масштабное производство, и вакцина поступает в те регионы, где наиболее тяжелая эпидобстановка, чтобы как можно быстрее купировать ее. Есть регионы, где более-менее благополучная ситуация – они в последнюю очередь обеспечиваться будут. Определяет обстановку оперштаб с учетом всех обстоятельств», – отметил депутат.

Ожидать массовой вакцинации в России не стоит, сетует демограф Алексей Ракша: «Самые большие темпы вакцинации у нас были в феврале. С тех пор они немного снизились. Такими темпами достигать вакцинации всего населения придется еще два года».

Помимо отсутствия холодильников, в России есть две большие проблемы. По мнению Алексея Ракши, люди не хотят прививаться: «У наших граждан желание прививаться чуть ли не самое низкое в мире, вторая – мы гоним вакцину на экспорт, своим не остается. Главное для России – это престиж на мировой арене и какая-то валютная выручка».

Интересно, а знают ли там, наверху, о таких проблемах? И если да, то почему ничего не предпринимается? Почему вакцину себе поставили уже жители многих дружественных стран, а мы с вами сидим и ждем ее? Правильно говорит демограф - потому что дело в погоне за престижем, за титулом первой страны, которая победила в гонке вакцин. И это, честно говоря, расстраивает.

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По инф. sobesednik.ru

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