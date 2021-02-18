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В Уфе робот сделал уникальную операцию мальчику
По инф. Российской газеты   
18 Февраля 2021 г.
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Впервые в России хирурги с помощью робота сделали уникальную операцию - восстановили прохождение верхних мочевых путей у подростка.

В Уфе робот сделал уникальную операцию 14-летнему мальчику

Хирурги Республиканской детской клинической больницы и Клиники Башкирского государственного медицинского университета под руководством ректора, члена-корреспондента РАН, главного внештатного уролога ПФО Валентина Павлова провели уникальную операцию.

Гидронефроз почки у 14-летнего жителя Мелеуза был выявлен при плановом медицинском осмотре. Мальчика ничего не беспокоило. Однако если болезнь запустить, то неминуемы осложнения — вплоть до потери почки. Но теперь об этом можно не беспокоиться: орган сохранен.

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Операция заняла всего час. В руках у хирурга вместо скальпеля был джойстик, с помощью которого он управляет роботом.

Благодаря роботу инвазивные операции выполняются с минимальной кровопотерей и травмированием окружающих мягких тканей. Сократится как послеоперационный период, так и восстановительный. Через два часа после операции пациент может встать, через день — выписаться из больницы, а через месяц после удаления стента — вернуться к обычной жизни. Напоминать о вмешательстве будут небольшие шрамы.

— Это точная хирургия ХХ века. Операция выполняется из нетравматических доступов. Сегодня каждый житель республики может получить помощь по лучшим мировым стандартам, — прокомментировал ситуацию Валентин Павлов.

Робот Da Vinci — единственный в ПФО. С его помощью проведено более тысячи операций, но у ребенка — впервые. За ходом операции внимательно следили студенты медицинского университета.

К слову, роботический центр в Уфе работает уже три года и входит в тройку лидеров в стране после Москвы и Санкт-Петербурга. Каждый день здесь выполняют по три операции.

Мы живем в 21 веке, и удивляться тому, что роботы теперь помогают лечить пациентов, не приходится. Хотя все-таки это очень непривычно, и возникает закономерный вопрос6 а не навредит ли техника? Но тут скорее все наоборот, так что пора привыкать к новой реальности и этим "железным врачам".

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