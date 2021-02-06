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Искусственный интеллект будет помогать врачам в выборе лечения

По инф. Российской газеты   
06 Февраля 2021 г.
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Российские ученые создали искусственный интеллект, который будет помогать врачам выбирать оптимальную схему лечения для пациентов с коронавирусом, пишет RT со ссылкой на пресс-службу Санкт-Петербургского университета информационных технологий, механики и оптики.

Искусственный интеллект будет помогать врачам в выборе лечения

Новая система алгоритмов анализирует данные о болеющих COVID-19 и подсказывает специалистам, какие методы лечения и препараты могут быть наиболее эффективны в аналогичных ситуациях, предоставляя врачу «третье мнение», говорится в материале. При этом окончательное решение остается за медиком.

Как утверждают разработчики, технологию создавали для работы с онкологическими и сердечно-сосудистыми заболеваниями, но из-за пандемии адаптировали для пациентов с коронавирусом. Система уже прошла тестирование в нескольких медицинских учреждениях. Врачи отмечают, что искусственный интеллект экономит их время более чем в два раза.

Сегодня система интегрируется в единую программу принятия клинических решений на основе автоматизированного подхода, которая будет представлена этим летом.

Еще о шагах прогресса в медицине (ведь 21 век на дворе!)

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