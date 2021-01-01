В Ленобласти медики пожаловались на невыплату ковидных надбавок

Медработники в Ленобласти пожаловались на отсутствие стимулирующих выплат и надбавок за работы с пациентами, инфицированными коронавирусом нового типа.

На низкие зарплаты пожаловались в амбулатории поселка Вартемяги Всеволожского района. Медсестры заявили, что выплат стало меньше из-за нового порядка расчета в учреждении с ноября.

«Убираются у нас стимулирующие выплаты, выплаты относительно стажевых, относительно регалий, которые все заслужили или получили. И куда оно ушло, мы не видим. Раньше это было отдельной строчкой», — отметила участковая сестра Елена Матвийчук.

Также в учреждении заявили об отсутствии выплат за работу с больными с COVID-19.

Корреспонденту «Росбалта» не подтвердили факт жалоб медработников в амбулатории.

«У нас по крайней мере всем все выплачивалось. Не знаю, я ничего не слышала. Жалобы не поступали, — сказала заведующая амбулаторией „Вартемяги“ Алена Рудаева. — Если и были какие-то вопросы, то мы их решали в оперативном порядке».

В пресс-службе Ленобласти объяснили, что зарплата в учреждении «выплачивается исходя из фактически отработанного времени, включая выплаты стимулирующего характера», а надбавки распределяет специальная комиссия исходя из личного вклада сотрудника, объемов работ и результатов контроля качества. В региональной администрации заверили, что работникам выплачивали ковидные надбавки, а «случаев выполнения работниками дополнительных объемов работы сверх установленных норм труда без оплаты не имелось».

Напомним, за контакты с больными коронавирусам врачам положены дополнительные выплаты. Меру поддержки приняли весной 2020 года.

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По инф. rosbalt.ru

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