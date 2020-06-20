В Иркутске простились с артистом драматического театра Алексеем Лобановым

Погиб артист академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова Алексей Лобанов. Мужчина утонул во время рыбалки на Байкале. 20 июня его похоронили на Смоленском кладбище.

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Известно, что 10 июня на Мухорском заливе озера Байкал в полукилометре от берега была обнаружена пустая резиновая лодка с включенным мотором. Выехавшие на место сотрудники МЧС обнаружили неподалеку на берегу машину, в которой находились документы на имя Алексея Лобанова. Тело артиста нашли на дне озера 16 июня.

Как рассказали в театре, Алексей Лобанов родился 18 октября 1978 года в городе Белогорск Амурской области. Окончил Красноярский институт искусств в 1999 году. После окончания работал в Иркутском театре юного зрителя имени А. Вампилова. В мае 2000 года был приглашен в труппу Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова, где за 20 лет сыграл множество разных ролей.

В 2004 году Алексей Лобанов сыграл главную роль в сериале «Профессионал». Это была первая его большая работа в кино.

Коллеги Алексея Лобанова по сцене вспоминают его как профессионала, чуткого и душевного человека.

«Когда уходят партнёры, то словно уходят близкие родственники. Лёша пришёл в театр 20 лет назад и сразу же попал в постановку «Дикарь», где мы впервые сыграли вместе. И с тех пор мы всё время плотно работали в спектаклях. Больше 15 лет. «Мой бедный Марат», «Он, она, окно…», последняя наша история «Братья Ч.», где он играет старшего брата Антона Чехова. Первая мысль, которая у меня возникает при воспоминании о нём, — это отзывчивость. Он был отзывчивый, и в этом весь Лёша. Если нужно помочь, довести-привести, то он всегда поможет. Вторая, связанная с ним ассоциация — это его семья. Он всегда стремился домой, созванивался с женой по несколько раз в день, сколько всего делал для семьи, было видно, как для него это важно. Есть такие слова в спектакле «Мой бедный Марат», когда его герой приходит с войны, то Лика говорит: «Я думала, ты погиб», а он отвечает: «Плохо ты меня знаешь». И до последнего момента мы надеялись, что эти слова оживут в реальности. Но не произошло», — поделился артист Александр Братенков.

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