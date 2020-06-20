В Иркутске простились с артистом драматического театра Алексеем Лобановым

Погиб артист академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова Алексей Лобанов. Мужчина утонул во время рыбалки на Байкале. 20 июня его похоронили на Смоленском кладбище.
Известно, что 10 июня на Мухорском заливе озера Байкал в полукилометре от берега была обнаружена пустая резиновая лодка с включенным мотором. Выехавшие на место сотрудники МЧС обнаружили неподалеку на берегу машину, в которой находились документы на имя Алексея Лобанова. Тело артиста нашли на дне озера 16 июня.
Как рассказали в театре, Алексей Лобанов родился 18 октября 1978 года в городе Белогорск Амурской области. Окончил Красноярский институт искусств в 1999 году. После окончания работал в Иркутском театре юного зрителя имени А. Вампилова. В мае 2000 года был приглашен в труппу Иркутского академического драматического театра имени Н.П. Охлопкова, где за 20 лет сыграл множество разных ролей.
В 2004 году Алексей Лобанов сыграл главную роль в сериале «Профессионал». Это была первая его большая работа в кино.
Коллеги Алексея Лобанова по сцене вспоминают его как профессионала, чуткого и душевного человека.
«Когда уходят партнёры, то словно уходят близкие родственники. Лёша пришёл в театр 20 лет назад и сразу же попал в постановку «Дикарь», где мы впервые сыграли вместе. И с тех пор мы всё время плотно работали в спектаклях. Больше 15 лет. «Мой бедный Марат», «Он, она, окно…», последняя наша история «Братья Ч.», где он играет старшего брата Антона Чехова. Первая мысль, которая у меня возникает при воспоминании о нём, — это отзывчивость. Он был отзывчивый, и в этом весь Лёша. Если нужно помочь, довести-привести, то он всегда поможет. Вторая, связанная с ним ассоциация — это его семья. Он всегда стремился домой, созванивался с женой по несколько раз в день, сколько всего делал для семьи, было видно, как для него это важно. Есть такие слова в спектакле «Мой бедный Марат», когда его герой приходит с войны, то Лика говорит: «Я думала, ты погиб», а он отвечает: «Плохо ты меня знаешь». И до последнего момента мы надеялись, что эти слова оживут в реальности. Но не произошло», — поделился артист Александр Братенков.
- In memoruim: еще о некоторых утратах последнего времени — по ссылке
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В Иркутске простились с артистом драматического театра Алексеем Лобановым
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