В Африке — вспышка лихорадки Эбола. А мира она не угрожает?

Директор программы Всемирной организации здравоохранения по ЧС в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и Гвинее представляет риск. Отметим, что в России уже была Эбола. В 1996 и 2004 годах лихорадкой заболели сотрудницы двух закрытых лабораторий, работавших с этим вирусом.

«Гвинея, Сьерра-Леоне, Кот-д'Ивуар и другие страны предприняли незамедлительные действия (для предотвращения распространения заболевания), и мы очень благодарны им за это. Мы приветствуем такой подход. Нам действительно нужны скоординированные меры под руководством властей региона, поскольку данное заболевание представляет собой региональный риск», — сказал Майкл Райан.

Директор ВОЗ также рассказал, что организация уже связалась с властями многих стран Западной Африки и делает все возможное, чтобы оказать им поддержку. В частности, в регион направлена группа специалистов для оказания помощи местным медикам, а также вакцины и терапевтические препараты.

В январе профессор Жан-Жак Муембе-Тамфум, который в 1976 году помог обнаружить вирус Эболы, не исключил появления в мире новых смертельно опасных заболеваний. Ученый отметил, что угроза исходит из-за вырубки лесов, приводящей к росту числу контактов человека с возбудителями различных инфекций. По его мнению, это в дальнейшем может привести к «большой пандемии».

Что общего у лихорадки Эбола с коронавирусом?

Носителем вируса Эбола считается огромная летучая мышь, её ещё называют летучей собакой или лисицей. Она может заразить как людей, так и ряд животных, которые становятся переносчиками вируса, - это обезьяны, антилопы и дикобразы. Риск передачи вируса человеку связан с тем, что на всех этих животных охотятся., рассказывал ранее aif.ru Виктор Малеев, академик РАН, замдиректора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора.

Конечно, создание очага инфекции в нашей стране нереально, но, поскольку вирус легко передаётся от человека к человеку, опасность заражения велика. Кровь и любые выделения человека, включая пот, могут содержать вирус.

К тому же он очень долго сохраняется на любых вещах, с которыми контактировал больной, и может передаваться через них. Поэтому врачи и все, кто работает с инфицированными, должны иметь специальную защиту, вплоть до маски, закрывающей всё лицо. Достаточно руками, загрязнёнными вирусом, протереть глаза или слизистые оболочки, чтобы заразиться.

Эпидемии, вызванные различными инфекциями, в мире были всегда. Но мы живем в 21 веке, и главное преимущество, которое у нас есть перед нашими предшественниками - это наличие лекарств, возможность вакцинации и развитое здравоохранение. И все равно тревога остается, без этого никак...

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По инф. Парламентской газеты

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