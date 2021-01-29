ВОЗ напугала новой пандемией из-за малазийского вируса Nipah

Всемирная организация здравоохранения предупредила о возможной новой пандемии из-за вируса Nipah (NiV). Его носителями выступают летучие лисицы.

Вирус обнаружили в Малайзии в 1999 году. Смертность от него достигает 40-75%, при этом инфекция очень быстро распространяется. Лекарства от нее пока не существует.

Носители вируса Nipah в природе — летучие лисицы из отряда крылановых в Китае, Юго-Восточной Азии, на Новой Гвинее и в Австралии. Заражение людей происходило после контакта с больными свиньями, а также в результате употребления плодов, прежде всего фиников, загрязненных выделениями крыланов.

Для профилактики ВОЗ призвала ограничить доступ летучих лисиц к финиковым пальмам, а также тщательно мыть фрукты.

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По инф. rosbalt.ru

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