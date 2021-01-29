|
ВОЗ напугала новой пандемией из-за малазийского вируса Nipah
|По инф. rosbalt.ru
|29 Января 2021 г.
|
Всемирная организация здравоохранения предупредила о возможной новой пандемии из-за вируса Nipah (NiV). Его носителями выступают летучие лисицы.
Вирус обнаружили в Малайзии в 1999 году. Смертность от него достигает 40-75%, при этом инфекция очень быстро распространяется. Лекарства от нее пока не существует.
Носители вируса Nipah в природе — летучие лисицы из отряда крылановых в Китае, Юго-Восточной Азии, на Новой Гвинее и в Австралии. Заражение людей происходило после контакта с больными свиньями, а также в результате употребления плодов, прежде всего фиников, загрязненных выделениями крыланов.
Для профилактики ВОЗ призвала ограничить доступ летучих лисиц к финиковым пальмам, а также тщательно мыть фрукты.
Еще по этой тревожной теме:
Загрузка...
Загрузка...
|
Интересное на нашем портале для пожилых: Алла Пугачева • Остеопороз • Смерть • Коллекции и коллекционеры • Тайны и сенсации • Онкология • Льготы • Компенсации • Наследство • Возрастная мода • Семья • Монархи • Инвалидность • Секс пожилых • Общественное мнение • Путешествия • Гимнастика 50+ • Медицинские льготы для пенсионеров, о которых все помалкивают • Мистика • Мошенники атакуют пенсионеров • Новости образования • Сбережения! • Секреты красоты • Долгожители • Из жизни звезд! • Гадание на афоризмах • Обращение в ЕСПЧ - как сделать? • КОРОНАВИРУС!!! • Для самоизоляции: культура-online • Как найти свой идеальный вес после 50 лет? • Фото из СССР • Прием поздравлений на сайте •