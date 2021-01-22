ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Гороскоп на 2021 год
-2021-
11 февраля 2021 года по Восточному календарю наступает год Быка (Белого или Металлического). Но в наше время "все смешалось в доме Облонских" - и многие европейцы считают началом смены "животного-покровителя" 1 января, т.е. сегодня. Несмотря на эту очевидную путаницу - идем навстречу желающим...
Кому из знаков зодиака больше всего повезет в год Быка?
2021-01-02-14-01-37
Новый год сложится удачно для людей, которые умеют удерживать имеющиеся ресурсы и не боятся перемен во внешнем мире, рассказала астролог Ксения Шахова.
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
Сын Никаса Сафронова сделал прививку от коронавируса, но она ему не помогла
2021-01-09-17-39-28
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал о последствиях прививки от COVID-19.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

В аэропорту Иркутска пассажир без маски попытался подкупить полицейского
По инф. Российской газеты   
22 Января 2021 г.
Изменить размер шрифта

В аэропорту Иркутска при попытке дать взятку сотруднику полиции задержан пассажир. Молодой человек был без медицинской маски и попытался подкупить полицейского.

Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, 20-летний гражданин находился в помещении без медицинской маски. Желая избежать административного наказания (в соответствии с указом главы региона соблюдение масочного режима обязательно, игнорирование требований влечет штраф до 30 000 рублей), нарушитель попытался подкупить полицейского, предложив ему взятку в две тысячи рублей.

Однако сделка не удалась. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 291.2 УК РФ «Покушение на мелкое взяточничество». Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до года.

Далеко не всегда вопросы можно решать при помощи взяток, хотя многие доблестные служители правоохранительных органов часто попадаются на таких преступлениях:

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 