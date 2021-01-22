В аэропорту Иркутска пассажир без маски попытался подкупить полицейского

В аэропорту Иркутска при попытке дать взятку сотруднику полиции задержан пассажир. Молодой человек был без медицинской маски и попытался подкупить полицейского.

Как сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте, 20-летний гражданин находился в помещении без медицинской маски. Желая избежать административного наказания (в соответствии с указом главы региона соблюдение масочного режима обязательно, игнорирование требований влечет штраф до 30 000 рублей), нарушитель попытался подкупить полицейского, предложив ему взятку в две тысячи рублей.

Однако сделка не удалась. В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 1 статьи 291.2 УК РФ «Покушение на мелкое взяточничество». Подозреваемому грозит лишение свободы сроком до года.

Далеко не всегда вопросы можно решать при помощи взяток, хотя многие доблестные служители правоохранительных органов часто попадаются на таких преступлениях:

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