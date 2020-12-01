Главного следователя ОМВД в Москве поймали при получении взятки

Начальница следственного отдела МВД по району Нагатинский Затон задержана в Москве за коррупцию.

Высокопоставленного полицейского взяли с поличным при получении взятки в 300 тыс. рублей, сообщает ТАСС со ссылкой источник в правоохранительных органах.

По его словам, сотруднице МВД предложили деньги от матери подозреваемого по уголовному делу, которое вело ее отделение, и она согласилась.

Против начальницы отдела МВД уже возбуждено уголовное дело о получении взятки — ст. 290 УК РФ.

Напомним, что коррупция в России - системное зло, поразившее весь государственный аппарат и ставшее там нормой жизни. И среди правоохранителей тоже, они ж тоже обычные люди:

По инф. rosbalt.ru

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