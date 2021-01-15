Ученые узнали, носители какой группы крови живут дольше

Можно ли по группе крови определить, сколько проживет человек? Однозначного ответа на этот вопрос нет, однако некоторые ученые уверены, что с той или иной группой крови связано развитие ряда заболеваний, а значит, есть потенциальная возможность установить примерную продолжительность жизни.

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Так, у носителей второй группы чаще встречаются болезни эндокринной системы и диабет, повышенная усталость. Они очень уязвимы перед стрессом и вирусными заболеваниями.

Обладатели третьей группы крови в среднем чаще страдают от радикулита, а еще у них высокий риск развития заболеваний сердца и сосудов.

Носители четвертой группы, по словам специалистов, чаще рождаются с врожденным пороком сердца, однако они реже других сталкиваются с инфекционными заболеваниями. Ряд экспертов именуют обладателей четвертой группы крови «мутантами» — эта группа самая молодая, ей 1500 лет, и она соединила в себе положительные и отрицательные качества второй и третьей.

Наконец, носители первой группы крови, как показывают исследования, реже остальных сталкиваются с болезнями сердца и сосудов, кроме того, они защищены от ряда других недугов. Именно обладателей первой группы крови и называют долгожителями.

Недавно датские ученые установили, что люди с первой группой крови подвержены наименьшему риску заражения новой коронавирусной инфекцией. Эксперты проанализировали данные более 473 000 пациентов, которые были протестированы на COVID-19, и выяснили, что больше всего зараженных коронавирусом оказалось среди испытуемых со второй, третьей и четвертой группами крови, меньше всего — с первой. По словам ученых, это объясняется тем, что первая группа крови не содержит антигенов эритроцитов, пропускающих вирус в организм.

По инф. rosbalt.ru

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