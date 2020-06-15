Ученые рассказали, как коронавирус проникает в организм

Коронавирус поражает клетки носовой полости, откуда с физиологическими жидкостями попадает в глубокие отделы легких, а также в мозг.

К такому выводу пришли американские ученые из Северной Каролины, изучая путь вируса, реконструировав искусственного двойника в лаборатории на основе имеющихся генетических данных о Sars-CoV-2.

Ранее считалось, что сначала коронавирус поражает ткань глотки и затем в ходе болезни попадает в нижние дыхательные пути.

В ходе того же исследования ученые рассмотрели различные типы клеток в слизистой оболочке носа, глотки и бронхов, чтобы установить содержание в них рецепторов ACE2. Кроме того, они установили, что антитела, обнаруженные в крови пациентов после заболевания SARS, в определенной степени могут сдерживать размножение Sars-CoV-2. То есть люди, переболевшие SARS или MERS, действительно обладают частичным иммунитетом в отношении Sars-CoV-2, что способствует более легкому течению болезни, резюмировали ученые.

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По инф. rosbalt.ru

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