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Американские ученые узнали, когда «на самом деле» началась эпидемия COVID-19
По инф. rosbalt.ru   
09 Июня 2020 г.
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Эпидемия COVID-19 началась в конце прошлого лета в центральном Китае. К такому выводу пришли ученые из Гарвардской медицинской школы, сообщает телеканал ABC News.

Американские ученые узнали, когда «на самом деле» началась эпидемия COVID-19

Они провели исследование, которое показало предположительные сроки появления инфекции. Проанализировав спутниковые фотографии, эксперты увидели, что в конце лета увеличился автомобильный трафик возле пяти крупных больниц Уханя. Кроме того, увеличение интенсивности движения в районе больниц совпало с участившимися запросами к поисковым системам в китайском сегменте Интернета с перечислением симптомов, которые появляются при коронавирусной инфекции.

Официально считается, что вспышка коронавирусной инфекции в Китае произошла в декабре прошлого года.

  • По последним данным, COVID-19 заражены более 7,1 млн человек по всему миру, умерли свыше 407 тыс.
Кто знает, возможно, так все и было, инфекция появилась гораздо раньше, а не тогда, когда информация о ней попала в мировые СМИ. Китай благополучно подготовился к эпидемии и вышел из нее практически сухим - с минимальными человеческими жертвами (напомним, в Китае от коронавируса умерли чуть больше 3 тысяч человек). А вот другие страны - Италия, США, Испания - так легко от вируса не отделались. Впрочем, эксперты сходятся в одном: от этого вируса избавиться удастся еще не очень скоро...

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По инф. rosbalt.ru

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