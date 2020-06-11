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Стал известен город, больше всего пострадавший от коронавируса

По инф. rosbalt.ru   
11 Июня 2020 г.
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Мэр итальянского Бергамо Джорджо Гори заявил, что его город сильнее всего пострадал от эпидемии коронавируса.

Назван наиболее пострадавший от коронавируса город

Как сообщает DW, по официальным данным, в провинции Бергамо вирусом заразились около 13,6 тыс. человек, умерли не менее 2700. Население города составляет 120 тыс. человек. В марте смертность в нем по сравнению с прошлым годом выросла на 568%.

Гори сравнил смертность в Бергамо и Нью-Йорке и пришел к выводу, что Бергамо — самый пострадавший от COVID-19 город в мире.

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