Ученые омолодили глаза пожилых мышей

Ученые Гарвардской медицинской школы омолодили глаза пожилых мышей и восстановили зрение. Если последующие эксперименты, в том числе на разных животных, окажутся успешными, то с помощью новой технологии смогут лечить разные возрастные заболевания человека.

Исследователи «повернули вспять» развитие заболевания, похожего на человеческую глаукому у мышей. Для этого они использовали аденоассоциированный вирус — малый вирус, который поражает человеческие клетки, но не вызывает заболевания — в качестве транспортного средства для доставки в сетчатку глаза мышей трех восстанавливающих молодость генов Oct4, Sox2 и Klf4, которые обычно включаются во время эмбрионального развития.

Лечение поспособствовало регенерации нервов после повреждения зрительного нерва у мышей с поврежденными зрительными нервами и обратило вспять потерю зрения у животных с состоянием, имитирующим человеческую глаукому, а также она обратила вспять потерю зрения у стареющих животных без глаукомы.

О болезнях глаз и способах их лечения на нашем портале - по ссылке.

— Наше исследование показывает, что можно безопасно обратить вспять возраст сложных тканей, таких как сетчатка, и восстановить ее молодую биологическую функцию. Если эти результаты подтвердятся в ходе дальнейших исследований, они могут изменить лечение возрастных заболеваний не только зрения, — передает слова одного из авторов исследования Дэвида Синклера EurekAlert.

Отмечено, при годовом лечении мышей не было замечено побочных явлений. Если испытания на других животных подтвердят эффективность, к клиническим испытаниям для подтверждения результата для людей с глаукомой ученые смогут приступить в течение двух лет.

Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...

Загрузка...