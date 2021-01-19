Ученые нашли способ «победить» болезнь Альцгеймера

Защитить стареющие клетки мозга от болезни Альцгеймера можно. К такому выводу пришли ученые из Университета Джонса Хопкинса.

Эксперты провели опыт с мышами, генетически модифицированными для имитации болезни Альцгеймера. Они ввели грызунам соединение с сероводородом, которое высвобождает молекулы этого газа, а потом 3 месяца проверяли у них изменение памяти и двигательные функции.

Оказалось, что сероводород способен улучшать когнитивные и двигательные функции на 50%.

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Нейробиологи поясняют — сероводород помогает регулировать различные функции: от клеточного метаболизма до расширения кровеносных сосудов. Газы играют роль основных клеточных молекул-посредников, имеющих особое значение для мозга.

Организм человека сам вырабатывает небольшое количество сероводорода. Однако уровни сульфгидратации в мозге снижаются с возрастом, а у пациентов с болезнью Альцгеймера эта тенденция усиливается.

Болезнь Альцгеймера, как известно, не лечится (будем надеяться, что пока). Но ученые не опускают руки и проводят все новые исследования, чтобы приблизиться к решению этой задачи. Пока же грозный недуг можно только отодвинуть. И некоторые способы, оказывается, вполне реальны, чтобы внедрить их человеку в свою жизнь. Один из методов не поддаваться – быть социально активным. Это и приятно, потому что позволяет общаться и не отставать от жизни, и полезно. Так что вперед, кое-что ведь находится и в наших руках!

По инф. rosbalt.ru

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