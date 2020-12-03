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Ученые изучили сибирские леса после пожаров

По инф. polit.ru   
03 Декабря 2020 г.
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Ученые из Института экологии и географии Сибирского федерального университета и Института леса им. В.Н. Сукачева СО РАН провели уникальную экспедицию по изучению послепожарных ландшафтов в Эвенкийском районе Красноярского края.

«Роснефть» вложилась в изучение сибирских лесов

Специалистам удалось обследовать 600 тысяч кв. км, из которых примерно 25% подвергались лесным пожарам за последние 20 лет.

Финансирование экспедиций и научной работы проходило в рамках грантового проекта «Восточно-Сибирской нефтегазовой компании», дочки «Роснефти».

Главной целью исследования было прогнозирование пожаров и определение потенциала леса к восстановлению. Во время экспедиции взяты пробы почв, сняты показания с датчиков измерения температуры и влажности воздуха, проведены уточнения по координатам исследуемых площадок и замеры залегания вечной мерзлоты в условиях регулярных лесных пожаров.

Ученые уже обработали данные наземных и дистанционных наблюдений: о состоянии растительного покрова после пожаров в лиственных лесах известно благодаря анализу снимков земной и водной поверхности со спутника. Также удалось установить, что наибольший урон почвенно-растительному покрову в экстремальных условиях сплошного залегания многолетней мерзлоты наносят устойчивые низовые пожары: они нарушают напочвенный покров, основной терморегулятор почвенной среды.

  • Сейчас нормой межпожарного интервала считается — один раз в 50 лет в сосновых лесах и 80 лет — в лиственных. Однако из-за климатических изменений пожары случаются намного чаще, иногда — практически ежегодно, леса не успевают восстановиться. Мониторинг показывает, что в последние годы стали возгораться одни и те же районы. По мнению специалистов, если не принять необходимые меры, возникают риски потерять главное богатство сибирской тайги — лес.

Результаты исследований станут основой для оценки потенциала северных ландшафтов Красноярского края к восстановлению и помогут разработать детальные рекомендации для восполнения природных ресурсов региона.

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Polit.ru

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