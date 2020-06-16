ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Ученые назвали возраст, когда организм начинает стареть
2020-05-29-01-12-07
Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
Кубанскую судью-«супертелочку» отправили в позорную отставку
2020-05-18-01-20-11
Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия мирового судьи Елены Переверзевой, которая прославилась в интернете видеозаписью с разнузданным...
Жена Михаила Ефремова попыталась оправдать поведение пьяного мужа
2020-06-09-14-09-38
Супруга актера Михаила Ефремова Софья Кругликова уже не в первый раз находит странные объяснения пьяному поведению своего мужа.
Соцкарты пенсионеров 65+: когда блокировку таких документов, наконец, снимут?
2020-06-08-05-19-48
В Министерстве социального развития сообщили о том, когда разблокируют социальные карты пенсионеров после 65 лет. Это многих интересует, потому что люди недовольны блокировкой подобных соцкарт, хотя это делается и в рамках защиты от коронавируса представителей старшего возраста. Точную дату...
«Маме 67 лет. Почувствовала себя плохо. Скорая два дня не ехала»
2020-05-21-01-21-44
В Москве скорая приехала к почувствовавшей себя плохо пенсионерке только на третий день. А после того, как ее положили в больницу, выписали штраф - за то, что не установила на телефоне приложение для контроля за...
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

У следователей появится собственная поликлиника. Везунчики!

По инф. Российской газеты   
16 Июня 2020 г.
Изменить размер шрифта

У Следственного комитета будет своя поликлиника. Такое решение принял Александр Бастрыкин. Ведомственная поликлиника будет оказывать медицинскую помощь сотрудникам следственных органов, членам их семей и ветеранам следствия.

Следственный комитет откроет собственную поликлинику

Как рассказала корреспонденту «РГ» официальный представитель ведомства Светлана Петренко, первоначально инициатива о создании медучреждения была озвучена главе ведомства ветераном Великой Отечественной войны, ветераном следствия Владимиром Федоровичем Ладейщиковым.

Александр Бастрыкин поддержал это предложение, поручив подчиненным разработать нормативно-правовую базу, регламентирующую функционирование поликлиники, а также начать подбор квалифицированных кадров.

Петренко говорит, что сегодняшняя ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, когда требовался мониторинг состояния здоровья сотрудников ведомства, работающих зачастую в ненормированном режиме, также подтверждает необходимость наличия такого медицинского учреждения. Еще аргумент ведомства — сотрудники СК смогут незамедлительно получать медицинскую помощь, при этом освободив места в городских поликлиниках, к которым они приписаны сегодня.

В Следственном комитете подчеркивают — для создания поликлиники не потребуется дополнительного бюджетного финансирования.

По решению главы ведомства, будет произведена оптимизация уже выделенных средств, это позволит обеспечить создание и функционирование медицинского учреждения, которое разместится в одном из зданий Следственного комитета в Москве, уточнила Петренко.

Большой опыт работы ведомственных медицинских учреждений уже есть и в других правоохранительных органах и силовых структурах, он также будет учтен при создании поликлиники СК России.

За следователей можно порадоваться, а вот кто "порадуется" за обычных россиян, которые вынуждены сталкиваться с далеко не всегда качественным здравоохранением?.. Мы с вами не понаслышке знаем о том, что состояние здравоохранения оставляет во многом желать лучшего, а сейчас, во время пандемии коронавируса, эта тема стала еще злободневнее. О каком спасении жизней может идти речь, если пациенты содержатся вот в таких вот условиях?!..

А вот наши заголовки по этой злободневной теме:

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 