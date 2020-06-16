У следователей появится собственная поликлиника. Везунчики!

У Следственного комитета будет своя поликлиника. Такое решение принял Александр Бастрыкин. Ведомственная поликлиника будет оказывать медицинскую помощь сотрудникам следственных органов, членам их семей и ветеранам следствия.
Как рассказала корреспонденту «РГ» официальный представитель ведомства Светлана Петренко, первоначально инициатива о создании медучреждения была озвучена главе ведомства ветераном Великой Отечественной войны, ветераном следствия Владимиром Федоровичем Ладейщиковым.
Александр Бастрыкин поддержал это предложение, поручив подчиненным разработать нормативно-правовую базу, регламентирующую функционирование поликлиники, а также начать подбор квалифицированных кадров.
Петренко говорит, что сегодняшняя ситуация, связанная с распространением коронавирусной инфекции, когда требовался мониторинг состояния здоровья сотрудников ведомства, работающих зачастую в ненормированном режиме, также подтверждает необходимость наличия такого медицинского учреждения. Еще аргумент ведомства — сотрудники СК смогут незамедлительно получать медицинскую помощь, при этом освободив места в городских поликлиниках, к которым они приписаны сегодня.
В Следственном комитете подчеркивают — для создания поликлиники не потребуется дополнительного бюджетного финансирования.
По решению главы ведомства, будет произведена оптимизация уже выделенных средств, это позволит обеспечить создание и функционирование медицинского учреждения, которое разместится в одном из зданий Следственного комитета в Москве, уточнила Петренко.
Большой опыт работы ведомственных медицинских учреждений уже есть и в других правоохранительных органах и силовых структурах, он также будет учтен при создании поликлиники СК России.
За следователей можно порадоваться, а вот кто "порадуется" за обычных россиян, которые вынуждены сталкиваться с далеко не всегда качественным здравоохранением?.. Мы с вами не понаслышке знаем о том, что состояние здравоохранения оставляет во многом желать лучшего, а сейчас, во время пандемии коронавируса, эта тема стала еще злободневнее. О каком спасении жизней может идти речь, если пациенты содержатся вот в таких вот условиях?!..
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