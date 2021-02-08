У побережья Флориды обнаружили новый вид китов

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Ученые официально подтвердили существование нового вида усатых китов, он получил название полосатик Райса (Balaenoptera ricei). Необходимые для этого данные удалось добыть благодаря мертвому киту, выброшенному на берег во Флориде в 2018 году.
Популяция полосатиков в северо-восточной части Мексиканского залива была известна уже давно, но обычно считалось, что это подвид полосатика Брайда (Balaenoptera brydei). В 2008 году ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США провели генетический анализ образцов тканей китов из этой популяции и обнаружили значительные отличия от полосатиков Брайда. Но для признания нового вида необходимо было описать его анатомические особенности, в частности, ключевые для китов детали строения черепа, а убивать редкое животное ради этого ученые, конечно, не стали.
Шанс выпал в 2018 году, когда рыбак обнаружил тело мертвого кита длиной 11,5 м, прибитое к берегу в национальном парке Эвергейдс на юге Флориды. Чтобы очистить скелет для изучения, его закопали в землю на несколько месяцев, а затем выкопали и переправили в Смитсоновский институт. Там обнаружили, что череп имеет характерные анатомические отличия от полосатика Брайда, в частности, в строении костей в верхней части черепа, окружающих дыхало. Новый вид получил название в честь известного исследователя китообразных Дейла Райса.
По оценкам ученых, полосатик Райса может весить до 13 тонн и достигать в длину 12,8 метра, что чуть меньше, чем средние размеры полосатиков Брайда. Его нынешняя численность — менее 100 особей, из которых всего 17 достигли зрелого возраста, что делает полосатика Райса одним из наиболее уязвимых китообразных в мире.
Основными угрозами для этого вида считаются столкновения с судами и увеличение подводных шумов в местах обитания. Серьезно пострадала популяция во время разлива нефти с буровой платформы Deepwater Horizon в 2010 году, когда численность этих китов сократилась на 22 %. Вид уже включен в число находящихся под угрозой исчезновения в Красной книге МСОП, а также в список исчезающих видов США.
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