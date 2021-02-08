ЗДРАВСТВУЙТЕ!

ЖИЗНЬ НА ПЕНСИЮ
ПОДРОБНОСТИ

ДЛЯ ДУШИ
  • Развлечения онлайн
    • ИЗВИНИТЕ, РАЗДЕЛ В РАЗРАБОТКЕ
НА КАЛЕНДАРЕ
ЧТО ЛЮДИ ЧИТАЮТ?
Новый виток скандала: Навальный бросает президенту Путину шокирующее обвинение
2021-01-20-01-56-47
Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального  — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Годовые зарплаты Миллера и Грефа — суммы, которые страшно даже представить
2021-01-13-01-16-57
Журналистам удалось узнать, сколько зарабатывают главы «Газпрома» и «Сбербанка».
Стало известно о завещании создателя «Ералаша» Бориса Грачевского
2021-01-15-13-23-31
Создатель и худрук «Ералаша» Борис Грачевский, скончавшийся 14 января от коронавируса на 72-м году жизни, оставил всё нажитое своей последней молодой жене и маленькому...
Размер платы ЖКХ за «дворец Путина» в Геленджике удивил экспертов
2021-01-28-01-22-46
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
Сын Никаса Сафронова сделал прививку от коронавируса, но она ему не помогла
2021-01-09-17-39-28
Сын российского художника Никаса Сафронова, пианист Лука Затравкин рассказал о последствиях прививки от COVID-19.
ОБЩЕНИЕ

ПАРТНЕРСТВО
МультиВход
 

У побережья Флориды обнаружили новый вид китов
По инф. polit.ru   
08 Февраля 2021 г.
Изменить размер шрифта

Ученые официально подтвердили существование нового вида усатых китов, он получил название полосатик Райса (Balaenoptera ricei). Необходимые для этого данные удалось добыть благодаря мертвому киту, выброшенному на берег во Флориде в 2018 году.

Официально подтверждено существование еще одного вида китов

Популяция полосатиков в северо-восточной части Мексиканского залива была известна уже давно, но обычно считалось, что это подвид полосатика Брайда (Balaenoptera brydei). В 2008 году ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США провели генетический анализ образцов тканей китов из этой популяции и обнаружили значительные отличия от полосатиков Брайда. Но для признания нового вида необходимо было описать его анатомические особенности, в частности, ключевые для китов детали строения черепа, а убивать редкое животное ради этого ученые, конечно, не стали.

Шанс выпал в 2018 году, когда рыбак обнаружил тело мертвого кита длиной 11,5 м, прибитое к берегу в национальном парке Эвергейдс на юге Флориды. Чтобы очистить скелет для изучения, его закопали в землю на несколько месяцев, а затем выкопали и переправили в Смитсоновский институт. Там обнаружили, что череп имеет характерные анатомические отличия от полосатика Брайда, в частности, в строении костей в верхней части черепа, окружающих дыхало. Новый вид получил название в честь известного исследователя китообразных Дейла Райса.

По оценкам ученых, полосатик Райса может весить до 13 тонн и достигать в длину 12,8 метра, что чуть меньше, чем средние размеры полосатиков Брайда. Его нынешняя численность — менее 100 особей, из которых всего 17 достигли зрелого возраста, что делает полосатика Райса одним из наиболее уязвимых китообразных в мире.

Основными угрозами для этого вида считаются столкновения с судами и увеличение подводных шумов в местах обитания. Серьезно пострадала популяция во время разлива нефти с буровой платформы Deepwater Horizon в 2010 году, когда численность этих китов сократилась на 22 %. Вид уже включен в число находящихся под угрозой исчезновения в Красной книге МСОП, а также в список исчезающих видов США.

  • Еще интересные заголовки о животных на нашем портале - по ссылке.

Polit.ru

  • Расскажите об этом своим друзьям!

Загрузка...
Загрузка...

Тэги:

У нас есть похожие статьи и новости:
 