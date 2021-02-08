У побережья Флориды обнаружили новый вид китов

Ученые официально подтвердили существование нового вида усатых китов, он получил название полосатик Райса (Balaenoptera ricei). Необходимые для этого данные удалось добыть благодаря мертвому киту, выброшенному на берег во Флориде в 2018 году.

Популяция полосатиков в северо-восточной части Мексиканского залива была известна уже давно, но обычно считалось, что это подвид полосатика Брайда (Balaenoptera brydei). В 2008 году ученые из Национального управления океанических и атмосферных исследований США провели генетический анализ образцов тканей китов из этой популяции и обнаружили значительные отличия от полосатиков Брайда. Но для признания нового вида необходимо было описать его анатомические особенности, в частности, ключевые для китов детали строения черепа, а убивать редкое животное ради этого ученые, конечно, не стали.

Шанс выпал в 2018 году, когда рыбак обнаружил тело мертвого кита длиной 11,5 м, прибитое к берегу в национальном парке Эвергейдс на юге Флориды. Чтобы очистить скелет для изучения, его закопали в землю на несколько месяцев, а затем выкопали и переправили в Смитсоновский институт. Там обнаружили, что череп имеет характерные анатомические отличия от полосатика Брайда, в частности, в строении костей в верхней части черепа, окружающих дыхало. Новый вид получил название в честь известного исследователя китообразных Дейла Райса.

По оценкам ученых, полосатик Райса может весить до 13 тонн и достигать в длину 12,8 метра, что чуть меньше, чем средние размеры полосатиков Брайда. Его нынешняя численность — менее 100 особей, из которых всего 17 достигли зрелого возраста, что делает полосатика Райса одним из наиболее уязвимых китообразных в мире.

Основными угрозами для этого вида считаются столкновения с судами и увеличение подводных шумов в местах обитания. Серьезно пострадала популяция во время разлива нефти с буровой платформы Deepwater Horizon в 2010 году, когда численность этих китов сократилась на 22 %. Вид уже включен в число находящихся под угрозой исчезновения в Красной книге МСОП, а также в список исчезающих видов США.

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