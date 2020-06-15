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Туристам разрешили бронировать путевки в Крым

По инф. sobesednik.ru   
15 Июня 2020 г.
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Министр курортов и туризма Крыма Вадим Волченко заявил о готовности региона принять российских туристов, начиная уже с 1 июля, призвав граждан начинать бронирование путевок.

Туристам разрешили бронировать путевки в Крым

«Крым вступает в самый горячий период ... С 1 июля объекты санаторно-курортного комплекса смогут принимать на отдых и всех жителей РФ, уже сегодня можно смело бронировать отдых в Крыму, начиная с июля», — объяснил министр, обратив внимание, что услуги по проживанию в санаториях, гостиницах и прочих местах будут доступны с 15 июня для тех, кто зарегистрирован в Республике.

По данным ВЦИОМа, в Крыму планируют отдыхать в этом году лишь около 5% россиян. Большая часть жителей предпочтет остаться дома или на даче.

Лето, наконец, наступило, и после такой тревожной весны хочется уже наконец расслабиться и отдохнуть у море. Но современные реалии таковы, что и на отдыхе пока нельзя забывать о мерах предосторожности. Конечно, такой отдых в маске и перчатках, с соблюдением социальной дистанции, понравится не всем, поэтому многие предпочтут остаться в городе или на даче. А кто совсем не может жить без Черного моря, тот отправится на курорт и все ему, наверное, будет нипочем.

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По инф. sobesednik.ru

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