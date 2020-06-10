Крым ждет туристов с 1 июля

Ученые вычислили возраст, в котором начинается процесс постепенного нарушения и потери важных функций организма или его частей. Изучив работу генов человека в промежутке от 20 до 90 лет, эксперты пришли к выводу, что у большинства людей старение начинается в 50-55 лет. Именно в этот период меняется...
Заведующая реанимационным отделением в Шаховской центральной районной больнице Московской области Валентина Нечипуренко решила уволиться после 34 лет медицинской карьеры. Медик боится дальше работать в больнице, где нет индивидуальных средств...
Судьба Георгия Юматова оказалась крайне непростой. Знаменитый актёр, любимец многих наших соотечественников однажды стал терять свою хватку, оказался забыт, а потом и вовсе совершил ужасную ошибку – убил человека. Но помимо этого шокирующего факта было кое-что ещё – его «капризная Муза»...
Актриса Лидия Федосеева-Шукшина известна не только благодаря своим многочисленным работам в кино и театре, но и тем, что является владелицей большого количества недвижимости, которая оценивается в сотни миллионов...
На полуострове Крым с 15 июня отменяется режим изоляции. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, это означает одновременную отмену помещения в платный обсерватор жителей других частей России, которые приезжают в Крым, не имея особой цели.
Официальный же курортный сезон для россиян откроется 1 июля. С этой даты будут работать крымские отели.
В соседнем регионе — Севастополе в рамках снятия коронавирусных ограничений 15 июня планируется открыть детсады. «Возвращаем работу детских садов в обычном режиме с понедельника», — сообщил губернатор Михаил Развозжаев.
22 июня в Севастополе должны вновь заработать поликлиники, а также возобновиться плановые хирургические операции.
По словам Развозжаева, на обсервацию в городе будут принимать только тех, кто общался с больными COVID-19.
Между тем Ростуризм надеется, что с 1 июля россияне смогут путешествовать по стране при соблюдении мер безопасности и предосторожности. Об этом в интернет-обращении заявила глава ведомства Зарина Догузова.
«Мы понимаем, что июнь уйдет на мягкий старт и подготовку к началу полноценного курортного сезона, начиная с 1 июля. Безусловно, очень многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе, но мы сделаем все возможное», — цитирует РИА «Новости» руководителя Ростуризма.
Она напомнила, что 1 июня начался первый этап выхода гостиничной и туристической отраслей из ограничительных мер, в регионах стали открываться отели и санатории.
При этом Догузова указала, что ведомство активно участвует в формировании новых доступных пакетных туров по России, где комплексная стоимость путешествия начинается от 10 тыс. рублей за недельный пакет на одного человека.
Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал туризм одной из самых перспективных отраслей российской экономики, несмотря на урон от ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением COVID-19. Глава правительства также разрешил россиянам выезжать за пределы России, если тем необходимо на учебу, работу или получить медицинскую помощь.
На днях премьер Михаил Мишустин представил президенту план восстановления экономики после пандемии. Это объемный документ: 3 этапа, 30 приоритетных направлений, 500 мероприятий... Выполнение этого плана, по словам премьера, позволит «не только переломить ситуацию», но и «приступить к проведению долгосрочных структурных изменений в экономике». Сможет ли этот план изменить нашу жизнь, оценил известный экономист Сергей Алексашенко.
На полуострове Крым с 15 июня отменяется режим изоляции. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, это означает одновременную отмену помещения в платный обсерватор жителей других частей России, которые приезжают в Крым, не имея особой цели.
Ряд регионов решил отложить запланированное на июль изменение тарифов на коммунальные услуги или решил повышать их не слишком значительно. Абсолютным лидером по удержанию тарифов можно назвать Иркутскую область.
В Новгородской области 97-летнему ветерану Великой Отечественной войны отказали в выплате на жилье, потому что у пенсионерки якобы были неправильно оформлены документы. Теперь в этой истории разбираются следователи.
Следственные органы предъявили заочное обвинение в мошенничестве главе Научно-исследовательского института физической реабилитации и новых реабилитационных технологий Евгению Блюму, обвиняемому в хищении почти 28 млн рублей, полученных за лечение фристайлистки Марии Комиссаровой.
Стоимость отдыха на курортах России может вырасти на 30%, а туристическая индустрия страны восстановится не раньше 2022 года. Такое мнение высказал газете «Известия» заявил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Александр Курносов.
У бизнесмена Владислава Фоменко появились серьёзные претензии к Анастасии Волочковой. Если верить словам предпринимателя, когда-то он был влюблён в балерину, потратил на неё уйму денег, и теперь требует должок с экс-любовницы.
Европейский суд по правам человека постановил, что Россия должна выплатить 3 тысячи евро пожизненно осужденному за причиненный моральный вред. Дело в том, что мужчина отбывал срок в совершенно нечеловеческих, по мнению судей, условиях.
Сетевое издание «Мои года. Интернет-журнал для уважаемых людей» (moi-goda.ru). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 – 69490 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25 апреля 2017 года.
Учредитель – Общество с ограниченной ответственностью «БайкалТелеИнформ».
Главный редактор - Дронов М.Ю.
Электронный адрес редакции: editorial@moi-goda.ru,
тел.: (3952) 23-04-09.