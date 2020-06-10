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Крым ждет туристов с 1 июля

По инф. rosbalt.ru   
10 Июня 2020 г.
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На полуострове Крым с 15 июня отменяется режим изоляции. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов. По его словам, это означает одновременную отмену помещения в платный обсерватор жителей других частей России, которые приезжают в Крым, не имея особой цели.

Российским туристам разрешили вернуться в Крым с 1 июля

Официальный же курортный сезон для россиян откроется 1 июля. С этой даты будут работать крымские отели.

В соседнем регионе — Севастополе в рамках снятия коронавирусных ограничений 15 июня планируется открыть детсады. «Возвращаем работу детских садов в обычном режиме с понедельника», — сообщил губернатор Михаил Развозжаев.

22 июня в Севастополе должны вновь заработать поликлиники, а также возобновиться плановые хирургические операции.

По словам Развозжаева, на обсервацию в городе будут принимать только тех, кто общался с больными COVID-19.

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Между тем Ростуризм надеется, что с 1 июля россияне смогут путешествовать по стране при соблюдении мер безопасности и предосторожности. Об этом в интернет-обращении заявила глава ведомства Зарина Догузова.

«Мы понимаем, что июнь уйдет на мягкий старт и подготовку к началу полноценного курортного сезона, начиная с 1 июля. Безусловно, очень многое будет зависеть от эпидемиологической ситуации в каждом конкретном регионе, но мы сделаем все возможное», — цитирует РИА «Новости» руководителя Ростуризма.

Она напомнила, что 1 июня начался первый этап выхода гостиничной и туристической отраслей из ограничительных мер, в регионах стали открываться отели и санатории.

При этом Догузова указала, что ведомство активно участвует в формировании новых доступных пакетных туров по России, где комплексная стоимость путешествия начинается от 10 тыс. рублей за недельный пакет на одного человека.

Накануне премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал туризм одной из самых перспективных отраслей российской экономики, несмотря на урон от ограничений, введенных в рамках борьбы с распространением COVID-19. Глава правительства также разрешил россиянам выезжать за пределы России, если тем необходимо на учебу, работу или получить медицинскую помощь.

По инф. rosbalt.ru

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