Поезда в Крым будут хотить из Кисловодска и Екатеринбурга

С конца июня первые поезда в Крым из Кисловодска и Екатеринбурга. Также запускается поезд из Санкт-Петербурга в Евпаторию и обратно.

Продажу билетов на новые поезда дальнего следования в Крым перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» начинает с 11 июня. Об этом сообщила пресс-служба компании.

– С учетом запланированного поэтапного снятия ограничений, ранее введенных для борьбы с коронавирусом, и для расширения географии железнодорожных перевозок в Крым проработаны маршруты и расписание новых направлений, – рассказал гендиректор компании Александр Ганов. – В составе поездов будут купейные и плацкартные вагоны. В них будут соблюдены все требования Роспотребнадзора.

Первый поезд № 75/76 Симферополь – Екатеринбург отправится из столицы Крыма 28 июня и будет курсировать раз в неделю через Казань, Саранск, Пензу и Балашов.

Поезд № 141/142 Екатеринбург – Симферополь отправится из столицы Уральского федерального округа 30 июня и прибудет в Симферополь 3 июля. Он будет курсировать один раз в неделю и следовать через Челябинск, Уфу, Самару, Саратов и Волгоград.

Поезд № 525/526 Симферополь – Кисловодск будет курсировать два раза в неделю через Минеральные Воды, Армавир и Краснодар. Первый состав сформируют 29 июня в Симферополе, а первый поезд из Кисловодска на полуостров прибудет 2 июля.

Поезд № 179/180 Санкт-Петербург – Евпатория будет курсировать через день с остановками в крупных железнодорожных узлах России. Это Рязань, Мичуринск, Воронеж и Ростов-на-Дону. Первый поезд отправится с Московского вокзала 1 июля.

Напомним, с декабря 2019 года открыто железнодорожное пассажирское сообщение между Москвой и Симферополем, Санкт-Петербургом и Севастополем. Двухэтажные «Таврии» из Москвы с вагонами купе и СВ следуют в Крым ежедневно с Казанского вокзала. Поезда из Санкт-Петербурга с плацкартными и купейными вагонами ежедневно отправляются с Московского вокзала. С 23 декабря 2019 года поезда «Таврия» перевезли более 215 тысяч пассажиров.

Приобрести билеты можно на официальном сайте grandtrain.ru и с помощью мобильного приложения «ГСЭ Билеты», а также в кассах дальнего следования железнодорожных вокзалов, в кассах и на сайтах агентов продаж.

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