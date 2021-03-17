Царский дар Питеру и всей России: как создавался Русский музей

7 (19) марта 1898 года в Санкт-Петербурге открылся Русский музей.

Открытие прошло в присутствии государя, вдовствующей императрицы Марии Федоровны и других членов дома Романовых. Он занимал 37 залов, разделенных на 10 отделов. Основой коллекции стали 80 картин из Эрмитажа, 120 — из Академии художеств, 200 — из дворцов Зимнего, Гатчинского, Александровского в Царском Селе. Так император Александр III и его сын-наследник сохранили для потомков наиболее значительные произведения русской живописи XIX века.

В 1883 году император Александр III в беседе со своим другом, художником Алексеем Боголюбовым произнес: «Ваши товарищи-передвижники все перекочевывают из одного городского зала в другой... А потому я часто и серьезно думаю о необходимости создания в Петербурге музея русского искусства. Москва имеет, положим, частную, но прекрасную галерею Третьякова, которую, я слышал, он завещает городу. А у нас ничего нет».

К моменту вступления на престол великий князь Александр Александрович курировал — на правах попечителя, председателя, почетного члена и т. д. — деятельность множества авторитетных организаций и объединений: Финляндского общества поощрения художеств (1864), Московского археологического общества любителей русских древностей (1865), Карамзинской библиотеки (1867), Общества взаимного вспоможения и благотворительности русских художников в Париже (1877–1881), Русского исторического общества (1867), Русского географического общества (1866), Археологического общества (1871), Академии художеств (1865), Общества поощрения художеств (1879), а также Московского (1865), Казанского (1866), Санкт-Петербургского (1866), Новороссийского (1870) университетов и Российской академии наук (1866). Наследник престола принимал самое деятельное участие в создании Исторического музея в Первопрестольной.

Став императором, он продолжил покровительствовать этим и многим другим научным, образовательным, культурно-просветительским, художественным учреждениям. Кабинет его величества ежегодно выделял 20 000 рублей для пополнения музейных собраний, в том числе провинциальных. Во второй половине XIX столетия в России произошел невиданный расцвет музейного дела, и этим страна обязана в первую очередь Александру III.

К идее основать в Петербурге общедоступный музей мирового уровня государя подтолкнула выставка «25 лет русского искусства», организованная в 1882-м в Москве. В качестве организаторов и участников тогда выступили Эрмитаж, Академия художеств, коллекционеры Павел Третьяков, Козьма Солдатенков, Дмитрий и Михаил Боткины, Никола Терещенко и Савва Мамонтов, сам император и его брат великий князь Владимир Александрович. С разрешения монарха из его собрания для экспозиции были выделены тридцать картин выдающихся мастеров русской школы: Ивана Айвазовского, Алексея Боголюбова, Василия Верещагина, Виктора Васнецова, Василия Поленова, Константина Савицкого, Генриха Семирадского, Федора Васильева, Богдана Виллевальде и других.

Посетивший выставку Александр III был впечатлен грандиозностью увиденного — тем, чего русское живописное искусство достигло за истекшие четверть века.

Знаменитому искусствоведу, писателю Дмитрию Григоровичу было высочайше поручено произвести описи предметов, имеющих «художественное значение во дворцах — Гатчинском, Александровском, Елагинском, Зимнем, Лазенковском, Петровском, всех Петергофских». Дмитрий Васильевич занимался этим в течение четырех лет — с 1884-го по 1888-й.

Мысль о создании в Санкт-Петербурге общественного, всенародного музея не покидала царя и в последующие годы. Об этом он не раз заявлял в 1889-м — при посещении экспозиции полотен Семирадского (пяти его произведений), а также во время осмотра картин на XVII выставке передвижников, в доме Боткиной на Сергеевской улице.

Князь Владимир Мещерский рассказывал об этом так: «Государь был очень воодушевлен мыслью о Музее и на этой выставке купил восемь картин, повторяя: «Это для будущего Музея». Застоявшись на одной из передвижных выставок перед картиной Репина «Святитель Николай, останавливающий неправую казнь», государь сказал: «Вот прекрасная вещь для Музея», и картина была приобретена».

С той же целью император покупал репинских «Запорожцев», полотна Владимира Маковского «Проповедь в сельской церкви», «Мальчик-рыболов», «Сборщик на церковь», «Рыбачки», картины «На Волге» Абрама Архипова, «Забота» Михаила Клодта, «Церковь» и «Сельцо» Ефима Волкова, «Христос и грешница» Василия Поленова, «Косцы» Григория Мясоедова и другие.

Во время показа работ Семирадского государь сказал Михаилу Боткину: «Уже идут переговоры о месте Музея — доме Министерства государственных имуществ», — после чего в подробностях изложил план замены глухой крыши здания стеклянной. Царь уверил собравшихся: «Русская коллекция Эрмитажа... и Академии художеств, конечно, войдут в Музей».

Учитывая то, что в галерее Третьякова были собраны картины, относящиеся к одному, причем сравнительно непродолжительному периоду (в основном к 70-м, частью к 60-м и 80-м годам XIX столетия), Александр Александрович ставил задачу представить русское искусство в будущем музее на более широком историческом отрезке.

Известно, что в собрании императорской семьи находились работы мастеров XVIII — первой половины XIX века: Владимира Боровиковского, Карла Брюллова, Алексея Венецианова, Дмитрия Левицкого, Василия Тропинина, Павла Федотова, Сильвестра Щедрина и многих других.

Тогдашняя пресса неоднократно отмечала: в собрании Александра III шедевров не счесть; в Аничковом дворце собрана «замечательная коллекция художественных произведений»; Ливадийский дворец полон «картинами русских и иностранных художников, а равно и статуями»; в помещениях императорского охотничьего дворца в Спале «множество развешанных по стенам превосходных картин всех родов живописи»; каждый из этих дворцов представляет собой «вид художественного хранилища, а Гатчинский замок превратился буквально в склад бесценных сокровищ».

Действительно, к 1894 году в коллекции государя и его супруги Марии Федоровны насчитывалось порядка 900 полотен. 580 — произведения русских художников, около 320 — западноевропейских. 12 (24) апреля 1895 года Николай II издал указ «Об учреждении особого установления под названием Русского Музея Императора Александра III и о предоставлении для сей цели приобретенного в казну Михайловского дворца со всеми принадлежащими к нему флигелями, службами и садом». На следующий день была учреждена памятная медаль «Музей Императора Александра III».

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По инф. portal-kultura.ru . Фото culture.ru

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