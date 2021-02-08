Соседям не позавидуешь: жительница многоэтажки разобрала несущие стены в квартире

В подмосковном Щелково 16-этажному жилому дому грозит обрушение после того, как одна из жительниц по кирпичам разобрала несущие стены и вентиляцию в своей квартире. (Увы, но вот такие вот психические отклонения у людей - не такая уж и редкость, и не бай бог с ними столкнуться. И одно дело, когда человек себе вредит, а другое - когда от этого страдают окружающие... - прим. МГ.)

Все началось еще осенью 2020 года в высотке на Тансинской улице. Сначала жители дома ничего не подозревали, полагая, что шум в квартире связан с ремонтом.

Спустя полгода жильцы заметили 50-летнюю женщину, которая выносила мешки с кирпичами на мусорку. Как оказалось, женщина разбирала стены в своей квартире. В других квартирах из-за этого образовались трещины по стенам.

По словам одной из пострадавших, женщина «разобрала не только все межкомнатные перегородки в своей квартире, но и добралась до несущих конструкций и даже до вентиляции».

На вопросы и претензии соседей 50-летняя женщина реагировала агрессивно, а в декабре выбросила унитаз и стала сливать свои фекалии в вентиляцию.

Возмущенные жильцы дома обратились с коллективным заявлением в психиатрический диспансер. В феврале за женщиной приехали врачи и забрали ее на лечение. Свой поступок она объяснила так: «Инопланетян боялась».

В настоящее время эксперты проверяют устойчивость конструкций многоэтажки.

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По инф. rosbalt.ru

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