Соседям не позавидуешь: жительница многоэтажки разобрала несущие стены в квартире

Даже если вы не очень следите за политическими новостями в Интернете, то надо приготовиться морально: сейчас нас захлестнет волна информации и страстей, связанных с новой разоблачительной публикацией Алексея Навального — на этот раз он и его сторонники бросают вызов лично Владимиру Владимировичу...
Площадь «дворца Путина», по данным Навального, почти 18 тысяч квадратных метров. Скандальная постройка, внутри которой чего только нет – и казино, и кальянная, и склад грязи, и игровые автоматы, и даже плесень, стала главной темой последних дней, всего за одну неделю видео «Дворец для Путина. История...
В подмосковном Щелково 16-этажному жилому дому грозит обрушение после того, как одна из жительниц по кирпичам разобрала несущие стены и вентиляцию в своей квартире. (Увы, но вот такие вот психические отклонения у людей - не такая уж и редкость, и не бай бог с ними столкнуться. И одно дело, когда человек себе вредит, а другое - когда от этого страдают окружающие... - прим. МГ.)
Все началось еще осенью 2020 года в высотке на Тансинской улице. Сначала жители дома ничего не подозревали, полагая, что шум в квартире связан с ремонтом.
Спустя полгода жильцы заметили 50-летнюю женщину, которая выносила мешки с кирпичами на мусорку. Как оказалось, женщина разбирала стены в своей квартире. В других квартирах из-за этого образовались трещины по стенам.
По словам одной из пострадавших, женщина «разобрала не только все межкомнатные перегородки в своей квартире, но и добралась до несущих конструкций и даже до вентиляции».
На вопросы и претензии соседей 50-летняя женщина реагировала агрессивно, а в декабре выбросила унитаз и стала сливать свои фекалии в вентиляцию.
Возмущенные жильцы дома обратились с коллективным заявлением в психиатрический диспансер. В феврале за женщиной приехали врачи и забрали ее на лечение. Свой поступок она объяснила так: «Инопланетян боялась».
В настоящее время эксперты проверяют устойчивость конструкций многоэтажки.
Три петербургские больницы, открытые на прием пациентов без коронавирусной инфекции, столкнулись с нехваткой коечного фонда. И это по-настоящему страшно - люди умирают в тот же день, когда их привозят...
В подмосковном Щелково 16-этажному жилому дому грозит обрушение после того, как одна из жительниц по кирпичам разобрала несущие стены и вентиляцию в своей квартире. (Увы, но вот такие вот психические отклонения у людей - не такая уж и редкость, и не бай бог с ними столкнуться. И одно дело, когда человек себе вредит, а другое - когда от этого страдают окружающие... - прим. МГ.)
Владимир Путин посмертно наградил пилотов самолета L-410, погибших в авиакатастрофе 15 ноября 2017 года в селе Нелькан Хабаровского края. Напомним, в той жуткой трагедии выжила только 3-летняя девочка...
Первый сезон «Обычной женщины» (2018), показанный на канале «ТВ-3», особого рейтинга не имел, но вызвал бурю восторга у определённой части интеллигенции. И были основания: сериал делали выдающиеся кинематографисты: режиссёр – Борис Хлебников, который недавно потряс многих своей «Аритмией», в главных ролях – известные мастера Татьяна Догилева, Анна Михалкова, Евгений Гришковец и молодые талантливые Александра Бортич, Аглая Тарасова, Мария Андреева. И продюсеры опытные, успешные – Валерий Федорович и Евгений Никишов, но главное в кино – и в этом не устаёшь убеждаться – всё же не они, а сценарий. Если есть правдивая пронзительная история с живыми характерами и неожиданными поворотами, может получиться выдающееся кино, а если сценарий вызывает вопросы, то к фильму их будет ещё больше.
Сегодня отсутствуют препятствия для того, чтобы Русская православная старообрядческая церковь (РПСЦ) воссоединилась с Русской православной церковью (РПЦ), считает глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Илларион.
Осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы актер Михаил Ефремов этапирован из колонии в Белгородской области, в которой он отбывает наказание за смертельное ДТП, в СИЗО Москвы, сообщает региональное управление ФСИН.
В традиционной культуре многих народов Запада и Востока большое внимание уделяли нравственности человека, как первооснове и залогу хорошего физического здоровья. Так древняя китайская медицина и древние методы совершенствования рассматривали человека как единое целое, полагая, что всё взаимосвязано: мысли, поступки и физическое состояние. Поэтому в восточных традиционных практиках самосовершенствования придаётся большое значение повышению моральных качеств.
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