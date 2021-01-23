Пермская пенсионерка несколько лет держала внучку взаперти

Пермские приставы смогли вернуть 11-летнюю дочку матери, до этого ребенка удерживала у себя бабушка. Об этом сообщили в краевом управлении ФССП.

11-летняя девочка проживала вместе с бабушкой в частном секторе. Она не ходила в школу, не выходила на улицу, ни с кем не общалась. Несколько раз в дом пенсионерки, где находился ребенок, пытались попасть полиция и служба опеки, но старушка никому не открывала двери и не пускала внутрь.

Этой зимой из-за долгов в доме отключили подачу газа. Проживание в холодном доме представляло угрозу для жизни и здоровья ребенка. Ее мать обратилась в суд с просьбой помочь вернуть ей девочку. Суд удовлетворил ее иск.

Исполняя решение суда, пристав вместе с сотрудником службы опеки смогли уговорить нелюдимую старушку вернуть девочку матери.

Гиперопека - это страшное явление. Родители, сами того не сознавая, душат самостоятельность ребенка, подавляют любую его потребность испробовать собственные силы. Став взрослым, такой человек будет неспособен самостоятельно принимать решения. Ведь за него всегда все решали родители. Чрезмерно опекаемый ребенок вырастает и не может самостоятельно принимать решения, преодолевать возникающие трудности. Он не может собраться с мыслями и действовать в трудной ситуации. Яркий пример - героиня этой истории. Понятно, что женщине нужна, прежде всего, психологическая помощь, только вот допустит ли она ее к себе?...

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