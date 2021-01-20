В социальных сетях активно обсуждают судьбу обычного уфимского дворника Юры Ветлугина. Благодаря профессиональной фотосессии и посту о нем в соцсетях Романа Филиппова совершенно незнакомые люди собрали для Юры значительную сумму денег на оплату его кредитов и теперь мужчине начали поступать предложения о съемках.
Как рассказал фотограф и друг Юры Роман Филиппов, Юра — сирота, очень доверчивый и неоднократно попадался на удочки мошенников, которые и уговорили его взять кредит и отдать им деньги. В итоге Юра погряз в кредитах. Роман организовал с друзьями переодел и преобразил дворника до неузнаваемости и провел профессиональную фотосъемку. На снимках уже был совершенно иной человек, который больше походил на звезду Голливуда с обложки журнала, чем на работника ЖЭУ. В рамках проекта Роман Филиппов снял также Юру в бытовых условиях.
Пост Романа, где он рассказал о нелегкой судьбе друга, разместил фотографии и попросил помочь оплатить кредиты, быстро набрал популярность. В итоге за два дня более тысячи человек со всего мира перечислили Юре более 900 тысяч рублей. При том, что сбор был объявлен закрытым уже после первого дня — когда на счет поступило 657 тысяч рублей. Но люди решили помочь дворнику купить еще и нормальный телевизор и сделать ремонт в квартире.
После того, как Юра Велугин стал звездой интернета, его тут же заметили чиновники и даже пригласил на чай в свой кабинет пригласил директор управляющей компании, на которую он работает. Интересно, что Юра попросил у него… обновить зимнюю спецодежду всем дворникам.
Каких только историй не бывает в жизни, как все может измениться в жизни человека буквально в одну секунду! Радостно за человека, и недаром говорят - не имей сто рублей, а имей сто друзей.
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Уфимский дворник стал звездой интернета и закрыл кредиты благодаря... фотосессии
В социальных сетях активно обсуждают судьбу обычного уфимского дворника Юры Ветлугина. Благодаря профессиональной фотосессии и посту о нем в соцсетях Романа Филиппова совершенно незнакомые люди собрали для Юры значительную сумму денег на оплату его кредитов и теперь мужчине начали поступать предложения о съемках.
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