Опубликована биография ветерана, которого Навальный назвал «холуем» и «предателем»

Скандальная история с оскорблением ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко продолжает набирать обороты. Пока суд в Москве рассматривает дело, в Сети опубликовали военную биографию 94-летнего ветерана, и она, прямо скажем, впечатляет. Кстати, на суде Артеменко отсутствует — на прошлом заседании ему стало плохо.

Напомним, что летом 2020 года известный блогер оскорбил фронтовика, назвав его в числе других сторонников российской Конституции «холуем» и «предателем». В настоящее время в суде рассматривается уголовное дело по обвинению этого человека в клевете. Сторонники блогера развернули против 94-летнего ветерана настоящую травлю, обвинив в том, что в силу возраста он якобы не мог принимать участия в войне, и что «отсиделся на теплом месте».

Вот ответ РВИО любителям искать «блох» в героических историях солдат Великой Отечественной.

«Игнат Сергеевич Артеменко родился 28 июня 1926 года (Согласно Личному листку по учету партизанских кадров — 1928 г. р.) в с. Виляховка (Белорусская ССР, Могилевская обл., Быховский р-н). Войну встретил 14-летним подростком на малой родине, работая в колхозе им. Буденного. Расхождение информации по году рождения, предположительно, объясняется тем, что он приписал себе два лишних года, чтобы официально получить возможность участвовать в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.

Партизанское движение на Могилевщине было организовано с первых дней войны, весной 1942 года Игнат Артеменко начал помогать партизанам, собирая и храня по их просьбе в своем огороде оружие. Осенью того же года был доставлен на допрос в немецкую комендатуру, в ходе которого не сообщил никаких сведений и не выдал партизан. Совершил побег от конвойного, вернулся домой и затем ушел в лес, где находился несколько месяцев.

Согласно учетно-послужным документам о военной службе в Красной (Советской) армии, Артеменко И.С. с 10 декабря 1943 по 28 февраля 1944 гг. проходил службу в партизанском отряде № 810 Белорусского штаба партизанского движения.

В феврале 1944 года после встречи с регулярными войсками, прорвавшими линию фронта на р. Днепр, молодых людей, не достигших призывного возраста, отпустили домой до призыва военкоматом. Игнат Артеменко вернулся домой и участвовал в разминировании родной деревни.

В декабре 1944 года официально призван в Красную Армию и направлен в 251-й запасной стрелковый полк, где проходил службу в должности стрелка. С марта 1945 г. — разведчик 114-го гвардейского стрелкового полка 37-й гвардейской стрелковой дивизии 65-й армии. В ночь с 19 на 20 апреля 1945 года началось форсирование реки Одер. И. С. Артеменко получил задание вместе с разведчиками форсировать второй «рукав». В ходе выполнения боевого задания вместе с группой разведчиков попал под обстрел, был тяжело ранен в ногу и позвоночник, отправлен в медсанбат, затем — в госпиталь, где сделали операцию по удалению осколка из ноги. Два осколка остались в позвоночнике, операцию делать не стали во избежание тяжелых последствий.

В сентябре 1945 г. был выписан из госпиталя и продолжил службу в 86-м санитарно-эпидемиологическом отряде 65-й армии Северной группы войск. С августа 1946 года служил в 320-й подвижной тракторной ремонтной базе 16-й воздушной армии. В феврале 1949 года переведен в 320-ю подвижную тракторную ремонтную базу 24-й воздушной армии. В октябре 1950 года проходил службу в 653-й авиационной базе по ремонту радиотехнических средств и связи 24-й воздушной армии Группы советских оккупационных войск в Германии (приказ № 0462 ГК ВВС).

В 1952 году переведен в учебно-испытательный авиаполк Военно-воздушной инженерной академии им. Жуковского (Москва), а в январе 1955 года назначен старшим адъютантом начальника академии им. Жуковского (приказ № 061 ВВС МВО).

В рядах Вооруженных Сил — до декабря 1982 года.

Был награжден:

медалью «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», б/н Указом ПВС СССР от 09.05.1945 г.

медалью «30 лет Советской Армии и Флота», б/н Указом ПВС СССР от 22 февраля 1948 г.

медалью «За боевые заслуги», б/н Указом ПВС СССР от 26.10.1955 г.

орденом Отечественной войны II степени, приказ Министра обороны СССР от 06.11.1985 г.

Ссылка на документы Центрального архива Минобороны.

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