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«Семейство торгует дедом постоянно»: Навальный рассказал о кабриолете внука ветерана
По инф. rosbalt.ru   
17 Февраля 2021 г.
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Политику Алексею Навального, обвиняемому в клевете на ветерана ВОВ, предоставили слово в ходе прений сторон на выездном заседании суда. Оппозиционер был резок и категоричен: заявил, что «семейство ветерана торгует дедом постоянно».

Оппозиционер заявил, что потерпевший ветеран Игнат Артеменко ничего не подписывал, или подписал один документ, а остальные подписаны другими людьми. «Все документы подписаны, довольно небрежно, другими людьми», — сказал Навальный, потребовав назначения почерковедческой экспертизы материалов дела.

Политик также снова высказался о внуке ветерана: «Это семейство торгует дедом постоянно. У него доход 3 тысячи рублей, у его жены — тысяча. При этом он покупает себе кабриолет. У меня доходы значительно больше, но я не покупаю себе кабриолеты».

  • Кроме того, Навальный внезапно рассказал судье, чем питается в СИЗО, и попросил у нее рецепт засолки огурцов. «Я уже почти месяц сижу. У меня нет соли в камере. И вот вчера открывается окошечко, и мне передают три килограмма соли и огурцы. Так как от вас ничего хорошего не дождешься, ваша честь, может, дадите какой-нибудь хороший рецепт, как солить огурцы?», — сказал Навальный.

В свою очередь, адвокат Навального Ольга Михайлова заявила, что политик не оклеветал ветерана, а высказал свое оценочное суждение. «Навальный не оклеветал ветерана, а выразил свое отношение к людям, читающим преамбулу к Конституции», — сказала защитница.

  • Тот самый ролик. Выступление Игната Артеменко - на 0:21 секунде, там же можно увидеть уже ушедшего Василия Ланового - 0:34

Прокурор ранее запросила для Навального 950 тыс. рублей штрафа и окончательно назначить наказание в виде 3,5 лет лишения свободы с учетом имеющихся судимостей.

От редакции МГ: Без всякого сомнения, уважаемый ветеран Великой Отечественной войны, попавший в эту скандальную историю как жертва, обижен совершенно искренне - и заслуженному человеку стоит посочувствовать. И Алексею Навальному (если он хочет выглядеть в глазах людей достойно) - имело бы смысл принести публичные извинения, раз уж так вышло. Это вопрос морали и уважения к чувствам пожилого человека, по большому счету (другой вопрос, что вряд ли ему дадут это сделать, выступить на ТВ)... Но очевидно и другое: все судебные процессы с упоминанием Алексея Навального, по итогу будут использованы для создания ему образа не "революционера и мученика", а "уголовника и скандалиста". Идет большая борьба за умы и симпатии людей!

По инф. rosbalt.ru

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