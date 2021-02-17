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Прокурор запросил для Навального почти миллион штрафа по делу о клевете на ветерана
По инф. polit.ru   
17 Февраля 2021 г.
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В Бабушкинском суде прокурор попросила судью назначить оппозиционеру Алексею Навальному наказание в виде штрафа 950 тыс. рублей по делу о клевете на ветерана.  Кстати, недавно в   Сети опубликовали военную биографию 94-летнего Игната Артеменко. И она впечатляет...

Гособвинение запросило для Навального 950 тыс. рублей штрафа по делу о клевете на ветерана

С учетом неснятой судимости по делу «Ив Роше» прокурор просит назначить наказание в виде 3,5 лет лишения свободы в колонии со штрафом 950 тыс. рублей.

Рассмотрение дела перенесли в третий раз — теперь на 20 февраля. В этот же день у Навального назначена апелляция по делу о замене условного срока на реальный.

Дело о клевете завели после критических высказываний оппозиционера по поводу серии роликов в поддержку поправок в Конституцию, которые транслировал RT. Одним из героев видео был Артеменко. Однако в своих заявлениях Навальный не уточнял, о ком именно идет речь. Свою вину политик не признает и считает свое уголовное преследование политически мотивированным.

В день первого заседания по делу, 5 февраля, к суду пригнали автозаки и усилили меры безопасности. Ветерану становилось плохо, ему вызывали скорую. В итоге суд отложил рассмотрение дела до 12 февраля. Артеменко на втором заседании заявил, что не может дальше участвовать в судебном процессе.

От редакции МГ: Без всякого сомнения, уважаемый ветеран Великой Отечественной войны, попавший в эту скандальную историю как жертва, обижен совершенно искренне - и заслуженному человеку стоит посочувствовать. И Алексею Навальному (если он хочет выглядеть в глазах людей достойно) - имело бы смысл принести публичные извинения, раз уж так вышло. Это вопрос морали и уважения к чувствам пожилого человека, по большому счету (другой вопрос, что вряд ли ему дадут это сделать, выступить на ТВ)... Но очевидно и другое: все судебные процессы с упоминанием Алексея Навального, по итогу будут использованы для создания ему образа не "революционера и мученика", а "уголовника и скандалиста". Идет большая борьба за умы и симпатии людей!

Polit.ru

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