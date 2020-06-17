С коронавирусными ограничениями нам жить до февраля?

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Ограничения, введенные властями для борьбы с новым коронавирусом, могут продержаться до февраля 2021 года. С таким прогнозом выступил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире «Первого канала».
По его словам, «гарантированно прервет» цепь распространения коронавируса COVID-19 лишь наличие иммунитета к нему у более чем 45% населения РФ. А еще лучше, чтобы эти цифры были в районе 50-60%, подчеркнул глава Минздрава.
Напомним, ранее целый ряд экспертов-медиков говорили, что, скорее всего, этой осенью мир ожидает «вторая волна» коронавируса.
Действительно, многие ученые сходятся во мнении о том, что самый лучший способ остановить пандемию коронавируса - это выработать «естественный иммунитет населения». Другое дело, что у населения России, как правило, очень низкий уровень витамина D3, соединений цинка, омега-3. А это именно то, что влияет на формирование иммунитета, говорит академик Российской академии наук, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев. А вот вторую волну коронавирусной эпидемии россиянам стоит ждать ближе к концу года. Такое предположение высказала академик РАН и глава исполкома Союза педиатров Лейла Намазова-Баранова. Поэтому сейчас надо обязательно заняться вакцинопрофилактикой иных заболеваний, которые могут ухудшить течение коронавирусной инфекции: сезонный грипп, гемофильная и пневмококковая инфекции типа В, ветрянка, коклюш и менингококк.
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"Через тонкую стену, отделяющую ее от соседей, доктор Анжела Кирилова начала слышать грубый кашель, ассоциируемый с Covid-19, где-то в мае. Это вряд ли стало неожиданностью, учитывая, что несколькими неделями ранее ее соседи слышали такой же кашель из ее комнаты, - пишет The New York Times. - Доктор Кирилова, работающая в коронавирусной больнице, говорит, что пыталась предупредить одинокого мужчину и молодую семью, с которыми она делит 4-комнатную квартиру, предлагая им надевать маски на кухне. "Они сказали: "Нам все равно, мы будем делать то, что хотим", - рассказывает она, пожимая плечами.
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