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С коронавирусными ограничениями нам жить до февраля?
По инф. rosbalt.ru   
17 Июня 2020 г.
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Ограничения, введенные властями для борьбы с новым коронавирусом, могут продержаться до февраля 2021 года. С таким прогнозом выступил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко в эфире «Первого канала».

Глава Минздрава спрогнозировал продление коронавирусных ограничений до февраля 2021 года

 

По его словам, «гарантированно прервет» цепь распространения коронавируса COVID-19 лишь наличие иммунитета к нему у более чем 45% населения РФ. А еще лучше, чтобы эти цифры были в районе 50-60%, подчеркнул глава Минздрава.

Напомним, ранее целый ряд экспертов-медиков говорили, что, скорее всего, этой осенью мир ожидает «вторая волна» коронавируса.

Действительно, многие ученые сходятся во мнении о том, что самый лучший способ остановить пандемию коронавируса - это выработать «естественный иммунитет населения». Другое дело, что у населения России, как правило, очень низкий уровень витамина D3, соединений цинка, омега-3. А это именно то, что влияет на формирование иммунитета, говорит академик Российской академии наук, директор Центра иммунологии и молекулярной биомедицины МГУ, профессор Михаил Пальцев. А вот вторую волну коронавирусной эпидемии россиянам стоит ждать ближе к концу года. Такое предположение высказала академик РАН и глава исполкома Союза педиатров Лейла Намазова-Баранова. Поэтому сейчас надо обязательно заняться вакцинопрофилактикой иных заболеваний, которые могут ухудшить течение коронавирусной инфекции: сезонный грипп, гемофильная и пневмококковая инфекции типа В, ветрянка, коклюш и менингококк.

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По инф. rosbalt.ru

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