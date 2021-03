Российская шпионская сеть на английской земле: страшилки британских СМИ

Английская контрразведка MI-5 на днях выпустила рекомендации по безопасности для россиян, проживающих в Великобритании. Она предупреждает о возросшей опасности для противников Кремля со стороны российских спецслужб. О том, как британские СМИ нагнетают шпиономанию, беседа с ветераном-разведчиком, полковником в отставке Иваном ­Шапошниковым.

Миф о русском нашествии

Иван Сергеевич больше десяти лет прожил в Лондоне. С тех пор всем напиткам он предпочитает английский чай с молоком, а на закуску – британскую прессу.

Вот и сейчас полковник Шапошников выводит на экран монитора текст статьи на английском и любезно переводит для гостя: «По данным источников газеты The Sunday Times, на территории Соединённого Королевства действует более 40 российских шпионов. Начальство Службы безопасности британской контрразведки (MI-5) велело контрразведывательному подразделению этой спецслужбы усилить за ними наблюдение».

– Но как их обнаружить среди сотен тысяч россиян, постоянно живущих в Англии?

– Насчёт сотен тысяч российских эмигрантов, осевших в Туманном Альбионе, вы сильно преувеличиваете, – усмехнулся старый разведчик. – Вот свежие данные британской национальной статистической службы. Сейчас в Великобритании проживает всего 43 тысячи выходцев из России.

– Но цифру в 300 тысяч русских в Англии в своей книге «Лондонград, или Из России с деньгами» ещё 10 лет назад назвали Марк Холлингсуорт и Стюарт Ленсл.

– Когда говорят о нашествии в Англию эмигрантов из России, то в русские записывают всех выходцев из бывшего СССР, – возразил Иван Сергеевич. – В Великобритании живут 14 тысяч эстонцев, 90 тысяч латышей, 186 тысяч литовцев, 32 тысячи украинцев. При этом стоит помнить, что население Эстонии – 1, 3 миллиона, Латвии – 1, 9, Литвы – 2, 7, а Украины – 42 миллиона. В России же живут 146, 7 миллиона, и говорить, что именно русские бегут в Англию, неверно. Нашествие эмигрантов из России всего лишь миф, раздуваемый британскими СМИ.

– После эпидемии коронавируса, наверное, многие наши эмигранты хотели бы вернуться обратно, да границы закрыты, самолёты в Лондон пока не летают. Наверное, страдают на чужбине не только от новоявленной «чумы XXI века», но и от ностальгии.

– Не думаю, что беглые олигархи уж очень сильно тоскуют по родине, – ответил Шапошников. – В Туманном Альбионе издаются 4 газеты на русском языке, действуют 5 русскоязычных школ, есть несколько православных церквей, работают магазины с «русскими» продуктами. И наши олигархи вроде Романа Абрамовича, купившего «Челси», и Алишера Усманова, вложившегося в «Арсенал», да ещё беглые казнокрады, как экс-президент Банка Москвы Андрей Бородин, живут вполне себе припеваючи.

Легенда о зарубежном Смерше

Шапошников продолжал читать в Интернете свежие британские газеты. Отдельные выдержки переводил плохо знающему английский журналисту.

– Послушайте, вот что пишет Фиона Гамильтон в ранее солидной и респектабельной The Times, – сказал ветеран российских спецслужб и стал цитировать: – «MI-5 усилила защиту диссидентов, бизнесменов и отдельных лиц, которые, как считается, находятся под растущей угрозой со стороны Кремля, пытающегося восстановить свою шпионскую сеть в Великобритании».

– Каким образом? К каждому приставила телохранителей?

«Британская служба безопасности предложила ряду лиц, находящихся в «группе риска», рекомендации по защите, такие как изменение повседневных действий во избежание слежки. MI-5 предупредила, что Великобритания сталкивается с кибератаками со стороны России «на каждодневной основе», – продолжал в ответ переводить статью Шапошников.

«Понимание угрозы со стороны MI-5 значительно углубилось с тех пор, как три года назад российские шпионы совершили нападение в Солсбери на Сергея Скрипаля, бывшего двойного агента, и его дочь Юлию с применением «Новичка». Великобритания выслала 23 российских шпиона, – напоминает британская газета, – но MI-5 установила, что Москва продолжает проявлять «активный интерес» к отдельным лицам».

– Казнокрадов давно надо экстрадировать из Лондонграда на Колыму.

– Но с Темзы, как когда-то с Дона, выдачи нет, – вздохнул полковник и продолжать переводить: – «Сотрудник британской контрразведки, известный только по имени Том, рассказал, что деятельность России в настоящее время сосредоточена на сборе информации, но добавил: «Мы не собираемся рисковать, обнаружив, что собираемые ими разведданные связаны с некоей физической атакой».

– Физическая атака – это похищение или убийство? Не зря же на Западе появились слухи, что Путин по примеру Сталина создал новый секретный Смерш – только не смерть шпионам, а тайную организацию, отвечающую за преследование и наказание живущих за границей российских коррупционеров.

– У страха глаза велики, – пожал плечами Иван Сергеевич и вновь стал цитировать публикацию: – «Российские диссиденты и бизнесмены, поссорившиеся с Кремлём, ранее заявляли, что чувствуют себя в Великобритании под угрозой», – пишет The Times, напоминая, что в 2006 году в центре Лондона был отравлен полонием и позже скончался бывший российский шпион Александр Литвиненко, а спустя два года Олег Гордиевский, высокопоставленный сотрудник КГБ, бежавший в 1985 году, заявил, что был отравлен в графстве Суррей».

– Про отравление предателя Гордиевского первый раз слышу. Не набивает ли он себе цену? Кому сейчас нужен дряхлый перебежчик?

– Свести старые счёты и припомнить прошлые обиды могут не только спецслужбы, – ответил Шапошников. – Вот что об этом пишут британские СМИ: «По словам Тома, МI-5 всё активнее расследует «деятельность игроков вне разведывательных служб, пытающихся повлиять или вмешаться в демократический образ жизни Великобритании в интересах России. Некоторые преступные группировки, занимающиеся хакерскими атаками, подозреваются в деятельности в пользу Кремля», – говорится в публикации.

«Москва пытается восстановить шпионскую сеть в своём лондонском посольстве после высылки, связанной с атакой в Солсбери, и «мы очень стремимся к тому, чтобы этого не произошло», – сказал британский контрразведчик. «Сотрудники МI-5 также выделяют больше ресурсов на расследование в отношении журналистов, учёных и туристов, которые могут действовать от имени России, но не являются сотрудниками разведки», – пояснил он.

«Нет абсолютной гарантии, что Великобритания сможет предотвратить ещё одну атаку в стиле Солсбери», – пугает российских эмигрантов английская газета.

Справка

По некоторым оценкам, осевшие в Лондоне российские богачи держат на счетах в общей сложности от 1, 5 до 2 трлн долларов. По данным Deutsche Bank, в британские банки были переведены десятки миллиардов долларов «серого» капитала из России. Финансовый аналитик Оливер Харви, например, отмечает: в последние 10 лет скорость прироста российских денег в Англии составляла 1, 5 млрд долл. в месяц, значительная часть из которых оседала на рынке недвижимости.

Англичанка по-прежнему гадит

– Для чего нужны лондонские страшилки про зарубежный Смерш Путина?

– Чтобы эмигранты обкакались от страха перед «длинной рукой Москвы» и охотнее шли на сотрудничество с британскими спецслужбами, – едко комментирует статью Иван Сергеевич. – В британской прессе типичное весеннее обострение шпиономании. И контрразведка это использует в своих целях.

– Спецслужбы Англии борются за увеличение своего бюджета?

Шапошников молча кивнул и стал переводить уже другую статью: «Британские спецслужбы проводят набор специалистов, владеющих русским языком, чтобы слушать «русские разговоры», и увеличивают финансирование программ, направленных на обеспечение кибербезопасности. В агитационных материалах предстоящая работа описывается, например, как «прослушивание русскоязычных телефонных переговоров» в целях борьбы «с потенциальными угрозами национальной безопасности, включая терроризм и шпионаж».

Кроме того, секретариат британского комитета министров увеличил финансирование программ, направленных на обеспечение кибербезопасности. Они связывают это с «российскими кибератаками против стран Балтии, Грузии и Украины». «Нет никаких оснований исключать с их стороны попытку сделать то же самое здесь», – сказал некий высокопоставленный источник газеты в британской разведке».

– Это далеко не первый случай, когда британская разведка публично объявила кампанию по набору персонала, – сказал полковник. – Раньше всё решалось келейно, брали в основном молодых выпускников Кембриджа и Оксфорда. И только несколько лет назад в Интернете на сайте кадровой службы появилось необычное объявление под заголовком «Старше, мудрее». Пожилым Джеймсам Бондам сулили неплохую зарплату, интересную работу, кадровые перспективы.

Правда, им вовсе не предлагалось брать себе кодовое имя «Агент 007», стрелять направо и налево, попутно соблазнять красоток и жить двойной жизнью. Английской разведке в XXI веке понадобились опытные, хорошо образованные люди для аналитической и административной работы в её лондонской штаб-квартире. Нынче шпионская деятельность не сводится лишь к погоням и перестрелкам в духе лихих голливудских боевиков. Сейчас главное оружие шпиона не пистолет, а мозги и компьютер.

– В цене оказался и русский язык.

– Среди коренных жителей Туманного Альбиона его мало кто знает в совершенстве, – отозвался ветеран-разведчик. – А в штатные Джеймсы Бонды берут только подданных Её Величества королевы Британии.

– А на подхвате, чтобы вредить России, пригодятся и русские эмигранты, – высказал догадку журналист. – Ведь как метко заметил в стародавние времена Александр Васильевич Суворов: «Англичанка продолжает гадить».

– Помните, как писал Шекспир в «Гамлете»: «Прогнило что-то в Датском королевстве». По-английски: Something is rotten in the state of Denmark, – оторвался от компьютера полковник Шапошников. – Эти же слова Марцелло великий английский драматург относил и к своей родине. Сейчас тоже многое неладно в Британском королевстве.

