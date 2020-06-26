Рекорды культурного Интернета: присоединимся к самому долгому поэтическому марафону в России?

Культурный Интернет последних месяцев наверняка побил немало рекордов. И неудивительно, ведь все «живые» мероприятия перебрались в онлайн, так что количество спектаклей, концертов и других интересных событий на квадратный метр Сети многократно увеличилось. Сегодня мы приглашаем вас стать свидетелями одного из таких рекордов: Библиотеки Востока Москвы решили провести поэтический онлайн-марафон, который продлится целые сутки!

Самая лирическая ночь в году

Библиотеки Москвы проведут суточный поэтический онлайн-марафон. По словам организаторов акции, марафон займёт почётное место в Книге Рекордов России.

В течение суток в акции будут участвовать около 145 поэтов из 12 городов России. Они будут читать свои стихи о любви, жизни и свободе. «Автoры не тoлькo делятся oпытoм, нo и пытаются oпределить для себя и свoегo пoкoления местo в сoвременнoм мире. В марафoне примут участие пoэты из Мoсквы, Санкт-Петербурга, Дoлгoпруднoгo, Самары, Владивoстoка, Рoстoва-на-Дoну, Саратoва, Твери, Курска, Белгoрoда, Вязьмы и Нижнегo Нoвгoрoда», – сообщается в релизе акции.

Перед зрителями, в частности, выступят блогер Екатерина Яшникова (Москва), создатель проекта «Поэзия.ру» Алексей Евдокимов (Курск), поэт и перформер Захар Зорькин (Москва), московский рэп-исполнитель AEDEE (Максим Хидиров). Каждому автору будет уделено не более 10 минут.

Как смотреть и слушать:

Трансляция онлайн-марафона пройдет с 10.00 27 июня по 10.00 28 июня в соцсети «ВКонтакте» . Более подробную информацию об онлайн-марафоне можно узнать на странице Библиотек Востока Москвы в Facebook .

«Русские сезоны»: от вальса до Гамлета

Платформа Stay home with Russian Seasons продолжает радовать нас новыми культурными трансляциями. На этот раз «Русские сезоны» подготовили несколько интересных музыкальных концертов.

Участниками стали российские артисты, творческие коллективы и учреждения культуры, объединенные международным культурным проектом «Русские сезоны», сообщает сайт Минкультуры РФ.

22 июня Калужская областная филармония представила онлайн-трансляцию концерта «Русский вальс» (6+), прошедшего 25 марта 2020 года. Оркестр русских народных инструментов им. Е. Тришина исполнил вальсовые произведения русских и советских композиторов.

24 июня Государственный академический Большой симфонический оркестр имени П. И. Чайковского (6+) представил проект к 420-летию создания Уильямом Шекспиром «Трагической истории о Гамлете, принце датском». Концерт объединил фрагменты пьесы и музыку Дмитрия Шостаковича к фильму «Гамлет».

26 июня зрителям покажут камерный концерт VII Транссибирского Арт-Фестиваля (6+), основанного и возглавляемого российским скрипачом Вадимом Репиным.

Как смотреть и слушать:

Отыскать все трансляции можно на официальном сайте «Русских сезонов».

«Большие гастроли»: лучшие спектакли о Великой Отечественной войне

Проект «Большие гастроли-онлайн» покажут военные постановки театров Твери, Калуги, Москвы и Минска, сообщила пресс-служба организаторов.

Как говорится в сообщении, зрителям представят спектакль «Ленинградская Мадонна» (14+) Тверского театра юного зрителя, поставленный по дневникам Ольги Берггольц.

Спектакль «Письмовник» (16+) Московского детского камерного театра кукол – кукольная вариация по роману М. Шишкина, единственного лауреата сразу трех литературных премий – «Русский Букер», «Большая книга» и «Национальный бестселлер».

Постановка «Подводники» (14+) белорусского Национального академического драматического театра им. М. Горького основана на пьесе самого известного современного белорусского драматурга Андрея Курейчика. Спектакль рассказывает о реальных событиях, произошедших с первой атомной советской подводной лодкой К-19 в самый разгар холодной войны между СССР и США.

«Весенний день 30 апреля» (12+) Калужского театра юного зрителя – спектакль о том, как оставаться человеком, когда все обстоятельства против тебя. Поставлен по пьесе А. Зака и И. Кузнецова и повествует о последних днях Великой Отечественной войны. «Когда все уже, в принципе, ясно, война жестоко сталкивает пацанов – пятнадцатилетнего солдата Красной Армии и его ровесников, растерянных бойцов разгромленного гитлерюгенда», – говорится в описании.

Как смотреть и слушать:

Все трансляции будут публиковаться на YouTube-канале «Больших гастролей».

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По инф. portal-kultura.ru

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