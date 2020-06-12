Принимаем приглашение от культурного Интернета: музыка Чайковского ждёт своих слушателей!

Культурный Интернет продолжает разрастаться и активно «плодоносить». Вот и новая подборка любопытных открытий Сети оказалась крайне разнообразной: здесь нашлось место и для Чайковского, и для кинофестиваля «Зеркало», и для познавательных лекций о кино и науке. Под конец мы вновь обратимся к «Большим гастролям», так что давайте уже приступать к самому интересному!

«Рождённые Россией»: послушаем лучшие пьесы Чайковского

Московская консерватория совместно с Фондом развития творческих инициатив отметит День России музыкальным онлайн-фестивалем «Рожденные Россией». «Егo миссия – прoдемoнстрирoвать безграничный твoрческий пoтенциал рoссийских артистoв – нашла вoплoщение в oригинальных прoектах, сoзданных в дистанциoннoм режиме», – отметили организаторы.

Смотр открылся премьерой фильма-концерта «Чайковский из дома». 12 отечественных пианистов исполнили пьесы цикла «Времена года», 12 известных российских актеров и ведущих прочли к музыке русского классика поэтические эпиграфы. В проекте приняли участие пианисты Борис Березовский, Константин Емельянов, Евгений Зарецкий, Александр Гиндин, Марина Костерина, Алена Плетнева, Светлана Пономарева, Юлия Синани, Басиния Шульман.

Также участвуют учащиеся детских музыкальных школ Петербурга, Жуковского и Воскресенска, артисты драматических театров, режиссеры, теле- и радиоведущие.

12 июня пройдет марафон искусств «Взгляд в будущее». Свои музыкальные приветствия представят артисты разных жанров и творческих коллективов, в том числе Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан, Государственный камерный хор Республики Татарстан, театр «Человек», камерный хор «Нижний Новгород» и камерный хор Московской консерватории.

Как смотреть и слушать:

Информацию об онлайн-фестивале можно найти на сайте Московской консерватории. Сами трансляции будут публиковаться на YouTube-канале Фонда развития творческих инициатив.

Присоединимся к кинофестивалю «Зеркало» в Сети

XIV Международный кинофестиваль «Зеркало» имени Андрея Тарковского будет идти с 25 по 30 июня в режиме онлайн. Смотр сохранит все свои основные элементы, в том числе кинопрограммы, торжественные церемонии открытия и закрытия, дискуссии о фильмах с их создателями, образовательные программы, фестивальную газету, каталог и мерч.

Ведущими открытия и закрытия киносмотра будут Алексей Агранович и Ксения Раппопорт. Площадкой для просмотра конкурсных фильмов станет интернет-кинотеатр tvzavr. В нем также будут показаны трансляции интервью с авторами картин и артистами, дискуссии и обсуждения.

В основу конкурсной программы легли фильмы – участники фестивалей в Локарно, Роттердаме, Таллине, фестиваля «Сандэнс» и других смотров. В основной программе также примут участие восемь премьер, созданных в России.

В состав жюри конкурса вошли режиссер Фред Келеман, актриса Ольга Сутулова, режиссер Лина Чаплин и кинокритик Алена Шумакова. Имя пятого члена жюри организаторы пока держат в секрете.

Как смотреть и слушать:

За актуальной информацией можно следить на официальной фэйсбук-странице кинофестиваля. Сам смотр пройдёт в интернет-кинотеатре tvzavr.

Новая Голландия: познакомимся с интересностями «Открытого лектория»

Новая Голландия проведет онлайн-лекторий по темам прошедшего сезона. Как говорится в сообщении острова в сети «ВКонтакте», за время карантина кураторы «Открытого лектория» отобрали и опубликовали на YouTube наиболее интересные лекции прошлого сезона. Всего вниманию пользователей представлена 71 лекция по 10 направлениям, сообщили представители Новой Голландии.

Лекции расскажут об интересных фактах о мире кино, архитектуре, науке и технологиях Университета ИТМО. Кроме того, лекции будут посвящены темам графического дизайна, современного театра и другим.

Как смотреть и слушать:

Найти все лекции можно на YouTube-канале Новой Голландии.

Взглянем на новый спектакль «Больших гастролей»

Напоследок продолжим путешествие по «Большим гастролям-онлайн» вместе с постановкой «Кавказский меловой круг» Театра «Самарская площадь». Прямая трансляция постановки состоялась 10 июня в 19.00.

Спектакль, основанный на пьесе Бертольта Брехта, решен постановщиком в жанре яркого зрелищного комического балагана, однако при этом повествует о серьезных вещах. Сюжет пьесы основан на притче из Библии, рассказывающей о человеческой бескорыстности.

«В очерченный на земле мелом круг вступают две женщины. Одна родила ребенка, другая вырастила его. Им предстоит бороться за признание права на материнство», – говорится в сообщении.

Постановщик спектакля – Евгений Дробышев. Премьера состоялась в 2019 году, продолжительность спектакля – 2 часа 17 мин.

Как смотреть и слушать:

Трансляция спектакля опубликована на YouTube-канале «Больших гастролей».

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По инф. portal-kultura.ru

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