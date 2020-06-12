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Принимаем приглашение от культурного Интернета: музыка Чайковского ждёт своих слушателей!
|Егор Стуков, по материалам portal-kultura.ru
|12 Июня 2020 г.
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Культурный Интернет продолжает разрастаться и активно «плодоносить». Вот и новая подборка любопытных открытий Сети оказалась крайне разнообразной: здесь нашлось место и для Чайковского, и для кинофестиваля «Зеркало», и для познавательных лекций о кино и науке. Под конец мы вновь обратимся к «Большим гастролям», так что давайте уже приступать к самому интересному!
«Рождённые Россией»: послушаем лучшие пьесы Чайковского
Московская консерватория совместно с Фондом развития творческих инициатив отметит День России музыкальным онлайн-фестивалем «Рожденные Россией». «Егo миссия – прoдемoнстрирoвать безграничный твoрческий пoтенциал рoссийских артистoв – нашла вoплoщение в oригинальных прoектах, сoзданных в дистанциoннoм режиме», – отметили организаторы.
Смотр открылся премьерой фильма-концерта «Чайковский из дома». 12 отечественных пианистов исполнили пьесы цикла «Времена года», 12 известных российских актеров и ведущих прочли к музыке русского классика поэтические эпиграфы. В проекте приняли участие пианисты Борис Березовский, Константин Емельянов, Евгений Зарецкий, Александр Гиндин, Марина Костерина, Алена Плетнева, Светлана Пономарева, Юлия Синани, Басиния Шульман.
Также участвуют учащиеся детских музыкальных школ Петербурга, Жуковского и Воскресенска, артисты драматических театров, режиссеры, теле- и радиоведущие.
12 июня пройдет марафон искусств «Взгляд в будущее». Свои музыкальные приветствия представят артисты разных жанров и творческих коллективов, в том числе Национальный симфонический оркестр Республики Башкортостан, Государственный камерный хор Республики Татарстан, театр «Человек», камерный хор «Нижний Новгород» и камерный хор Московской консерватории.
Как смотреть и слушать:
Информацию об онлайн-фестивале можно найти
Присоединимся к кинофестивалю «Зеркало» в Сети
XIV Международный кинофестиваль «Зеркало» имени Андрея Тарковского будет идти с 25 по 30 июня в режиме онлайн. Смотр сохранит все свои основные элементы, в том числе кинопрограммы, торжественные церемонии открытия и закрытия, дискуссии о фильмах с их создателями, образовательные программы, фестивальную газету, каталог и мерч.
Ведущими открытия и закрытия киносмотра будут Алексей Агранович и Ксения Раппопорт. Площадкой для просмотра конкурсных фильмов станет интернет-кинотеатр tvzavr. В нем также будут показаны трансляции интервью с авторами картин и артистами, дискуссии и обсуждения.
В основу конкурсной программы легли фильмы – участники фестивалей в Локарно, Роттердаме, Таллине, фестиваля «Сандэнс» и других смотров. В основной программе также примут участие восемь премьер, созданных в России.
В состав жюри конкурса вошли режиссер Фред Келеман, актриса Ольга Сутулова, режиссер Лина Чаплин и кинокритик Алена Шумакова. Имя пятого члена жюри организаторы пока держат в секрете.
Как смотреть и слушать:
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Новая Голландия: познакомимся с интересностями «Открытого лектория»
Новая Голландия проведет онлайн-лекторий по темам прошедшего сезона. Как говорится в сообщении острова в сети «ВКонтакте», за время карантина кураторы «Открытого лектория» отобрали и опубликовали на YouTube наиболее интересные лекции прошлого сезона. Всего вниманию пользователей представлена 71 лекция по 10 направлениям, сообщили представители Новой Голландии.
Лекции расскажут об интересных фактах о мире кино, архитектуре, науке и технологиях Университета ИТМО. Кроме того, лекции будут посвящены темам графического дизайна, современного театра и другим.
Как смотреть и слушать:
Найти все лекции можно
Взглянем на новый спектакль «Больших гастролей»
Напоследок продолжим путешествие по «Большим гастролям-онлайн» вместе с постановкой «Кавказский меловой круг» Театра «Самарская площадь». Прямая трансляция постановки состоялась 10 июня в 19.00.
Спектакль, основанный на пьесе Бертольта Брехта, решен постановщиком в жанре яркого зрелищного комического балагана, однако при этом повествует о серьезных вещах. Сюжет пьесы основан на притче из Библии, рассказывающей о человеческой бескорыстности.
«В очерченный на земле мелом круг вступают две женщины. Одна родила ребенка, другая вырастила его. Им предстоит бороться за признание права на материнство», – говорится в сообщении.
Постановщик спектакля – Евгений Дробышев. Премьера состоялась в 2019 году, продолжительность спектакля – 2 часа 17 мин.
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Трансляция спектакля опубликована
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