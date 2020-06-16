День России в режиме онлайн: что подготовил для нас главный праздник страны?

12 июня наша страна отметила День России. Мы привыкли в этот день гулять по центральным улицам и площадям, любоваться уличными концертами, театральными постановками, красочными шествиями и салютом. В этот раз праздничная программа была не менее насыщенна и интересна, только большая часть событий прошла в ставшем уже привычным за последние два месяца режиме онлайн.

Музей-панорама "Бородинское поле": узнаем о секретах военного обмундирования

День России музеи отметил видео-встречей "Под двуглавым орлом". Зрителей познакомили с историей форменной одежды подразделений, которые по праву считаются лицом российской армии и хранителями воинских ритуалов - Президентского и 154-го отдельного комендантского Преображенского полков, а также кавалерийского почётного эскорта Президентского полка.

О происхождении униформы этих воинских частей, её развитии и символике рассказали военный историк, редактор журнала "Старый Цейхгауз" Станислав Люлин и журналист, публицист Дометий Завольский.

Как смотреть и слушать:

Взглянуть на историю мундира русской гвардии можно на YouTube-канале музея-панорамы.

Музей Москвы: "прогуляемся" по району вокруг метро "Университет"

Музей Москвы к празднику подготовил увлекательный рассказ о российской столице. Экскурсовод Мария Никитина поведала слушателям историю Площади Джавахарлала Неру, рассказала о кинотеатре "Прогресс", Большом Московском цирке и Детском музыкальном театре имени Н.И. Сац.

Как смотреть и слушать:

Послушать онлайн-экскурсию можно на странице Музея Москвы в Instagram .

Тульский государственный музей оружия: послушаем участников поэтического флешмоба

12 июня на сайте Тульского государственного музея оружия, а также на его официальных страницах в соцсетях прошёл поэтический онлайн-флешмоб, посвященный Дню России. Всем желающим предложили вместе прочитать стихи о нашей великой стране. Старт акции дали сами сотрудники музея, которые прочитали стихотворение Э.А.Асадова "Россия начиналась не с меча".

В музее убеждены, российское, тульское оружие - это оружие защиты родной земли. И каждый экспонат рассказывает о подвиге тех, кто создавал это оружие (конструкторов, ученых, мастеров-оружейников) и тех, кто с этим оружием защищал отечество. Мультимедийные экскурсии по залам музея доступны всем желающим.

Как смотреть и слушать:

Все выступления участников поэтического флешмоба опубликованы на официальной странице музея Вконтакте.

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По инф. Российской газеты

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