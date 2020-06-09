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Новые «блюда» культурного Интернета: узнаем о кулинарных изысках императорского стола?
Егор Стуков, по материалам СМИ   
09 Июня 2020 г.
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Главным блюдом культурного Интернета последних дней стал «вкусный» проект Государственного Эрмитажа под названием «Дворцовые трапезы», посвящённый изысканным лакомствам императорской кулинарии. Давайте же узнаем, чем славился «высочайший стол» королевских особ, и какие ещё вкусности подготовила для нас Всемирная паутина!

Новые «блюда» культурного Интернета: узнаем о кулинарных изысках императорского стола?

«Дворцовые трапезы»: присоединимся к императорским обедам

Угоститься по-царски - самое время в период вынужденного пребывания дома, решили сотрудники Государственного Эрмитажа и запустили на своем сайте новый проект – «Дворцовые трапезы. От кухни до стола». Это совместная научно-просветительская программа музея и официальной гостиницы Эрмитажа, сообщает «Российская газета».

В видеороликах проекта пойдет речь об истории и культуре российских дворцовых трапез, кулинарных предпочтениях императоров и членов их семейств, изысканных блюдах «высочайшего стола», а также о будничных обедах, ужинах и завтраках венценосных особ.

Ирина Багдасарова, старший научный сотрудник Эрмитажа, расскажет об антураже императорских трапез во время дворцовых приемов. Ее повествование иллюстрируют произведения из собрания Эрмитажа - это сервизы и украшения столов.

Для того чтобы представить застольные торжества более наглядно, видеолекции будут сопровождать изображения парадных обедов, запечатленные художниками в графике и акварелях, и, конечно же, меню с перечнем блюд, одни названия которых звучат для современного уха весьма необычно - чего стоят, например, хотя бы «пироги с голубями».

К слову, за кулинарную часть программы отвечает Дмитрий Цветков, шеф-повар ресторана «Екатерина Великая» Официальной гостиницы Эрмитажа.

Как смотреть и слушать:

Оценить «Дворцовые трапезы» можно на YouTube-канале Эрмитажа.

Александр Пушкин: познакомимся поближе с классиком мировой литературы

Совсем недавно, 6 июня, исполнился 221 год со дня рождения поэта, писателя, драматурга Александра Пушкина. По этому случаю на портале «Музейная Москва онлайн» открылись новые онлайн-выставки Государственного музея А.С. Пушкина и экспозиция музея-панорамы «Бородинская битва». Об этом также пишет «Российская газета».

«На портале собраны больше 30 онлайн-выставок и сотни экспонатов, посвященных Пушкину: портреты поэта и его современников, письма, иллюстрации к произведениям, старинные афиши и архивные издания, в том числе на иностранных языках», - рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

О внимании поэта к творчеству выдающихся писателей западной Европы, а также о том влиянии, которое они оказали на его произведения, расскажет новая экспозиция «Пушкин и французская литература».

Молодое поколение может посмотреть онлайн-выставки, посвященные знаменитым сказкам. Экспозиция «Читаем сказки А.С. Пушкина» включает в себя несколько панно и иллюстраций к произведениям, выполненных разными художниками в XIX-ХХ веках.

Будет интересна и онлайн-выставка «Друг наш Пушкин...». Она расскажет посетителям о значении дружбы в поэзии и жизни Пушкина, а также о людях, с которыми его связывали непростые отношения.

Как смотреть и слушать:

Отыскать все материалы, посвящённые жизни и творчеству А. С. Пушкина, можно на сайте «Музейной Москвы», воспользовавшись поиском по разделам «Выставки» и «Экспонаты».

Продолжение «Больших гастролей»: взглянем на оперу о «Князе Игоре»

И напоследок вновь обратимся к «Большим гастролям – онлайн», которые уже пополнились «Князем Игорем» Астраханского театра оперы и балета. Об этом сообщает «Газета Культура».

Лирико-эпическая опера поставлена по древнерусскому эпосу «Слово о полку Игореве», вот уже два столетия волнующего умы российских историков, литераторов, поэтов, композиторов и режиссеров.

Видеозапись премьеры была сделана в 2014 году в формате Open air – исполнители воплотили героические образы Древней Руси под открытым небом на Соборной площади Астраханского кремля.

Действие оперы А. П. Бородина происходит в Путивле и в половецком стане. Сюжет рассказывает о неудачном походе Северского князя против половцев, о верности и чести, о подвиге и любви.

Музыкальный руководитель и дирижер – Валерий Воронин. Режиссер-постановщик – Константин Балакин. Продолжительность спектакля – 2 часа 8 минут.

Как смотреть и слушать:

Взглянуть на оперу «Князь Игорь» можно на YouTube-канале «Больших гастролей».

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