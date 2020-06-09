Новые «блюда» культурного Интернета: узнаем о кулинарных изысках императорского стола?

Главным блюдом культурного Интернета последних дней стал «вкусный» проект Государственного Эрмитажа под названием «Дворцовые трапезы», посвящённый изысканным лакомствам императорской кулинарии. Давайте же узнаем, чем славился «высочайший стол» королевских особ, и какие ещё вкусности подготовила для нас Всемирная паутина!

«Дворцовые трапезы»: присоединимся к императорским обедам

Угоститься по-царски - самое время в период вынужденного пребывания дома, решили сотрудники Государственного Эрмитажа и запустили на своем сайте новый проект – «Дворцовые трапезы. От кухни до стола». Это совместная научно-просветительская программа музея и официальной гостиницы Эрмитажа, сообщает «Российская газета» .

В видеороликах проекта пойдет речь об истории и культуре российских дворцовых трапез, кулинарных предпочтениях императоров и членов их семейств, изысканных блюдах «высочайшего стола», а также о будничных обедах, ужинах и завтраках венценосных особ.

Ирина Багдасарова, старший научный сотрудник Эрмитажа, расскажет об антураже императорских трапез во время дворцовых приемов. Ее повествование иллюстрируют произведения из собрания Эрмитажа - это сервизы и украшения столов.

Для того чтобы представить застольные торжества более наглядно, видеолекции будут сопровождать изображения парадных обедов, запечатленные художниками в графике и акварелях, и, конечно же, меню с перечнем блюд, одни названия которых звучат для современного уха весьма необычно - чего стоят, например, хотя бы «пироги с голубями».

К слову, за кулинарную часть программы отвечает Дмитрий Цветков, шеф-повар ресторана «Екатерина Великая» Официальной гостиницы Эрмитажа.

Как смотреть и слушать:

Оценить «Дворцовые трапезы» можно на YouTube-канале Эрмитажа.

Александр Пушкин: познакомимся поближе с классиком мировой литературы

Совсем недавно, 6 июня, исполнился 221 год со дня рождения поэта, писателя, драматурга Александра Пушкина. По этому случаю на портале «Музейная Москва онлайн» открылись новые онлайн-выставки Государственного музея А.С. Пушкина и экспозиция музея-панорамы «Бородинская битва». Об этом также пишет «Российская газета».

«На портале собраны больше 30 онлайн-выставок и сотни экспонатов, посвященных Пушкину: портреты поэта и его современников, письма, иллюстрации к произведениям, старинные афиши и архивные издания, в том числе на иностранных языках», - рассказала заместитель Мэра Москвы Наталья Сергунина.

О внимании поэта к творчеству выдающихся писателей западной Европы, а также о том влиянии, которое они оказали на его произведения, расскажет новая экспозиция «Пушкин и французская литература».

Молодое поколение может посмотреть онлайн-выставки, посвященные знаменитым сказкам. Экспозиция «Читаем сказки А.С. Пушкина» включает в себя несколько панно и иллюстраций к произведениям, выполненных разными художниками в XIX-ХХ веках.

Будет интересна и онлайн-выставка «Друг наш Пушкин...». Она расскажет посетителям о значении дружбы в поэзии и жизни Пушкина, а также о людях, с которыми его связывали непростые отношения.

Как смотреть и слушать:

Отыскать все материалы, посвящённые жизни и творчеству А. С. Пушкина, можно на сайте «Музейной Москвы», воспользовавшись поиском по разделам «Выставки» и «Экспонаты» .

Продолжение «Больших гастролей»: взглянем на оперу о «Князе Игоре»

И напоследок вновь обратимся к «Большим гастролям – онлайн», которые уже пополнились «Князем Игорем» Астраханского театра оперы и балета. Об этом сообщает «Газета Культура» .

Лирико-эпическая опера поставлена по древнерусскому эпосу «Слово о полку Игореве», вот уже два столетия волнующего умы российских историков, литераторов, поэтов, композиторов и режиссеров.

Видеозапись премьеры была сделана в 2014 году в формате Open air – исполнители воплотили героические образы Древней Руси под открытым небом на Соборной площади Астраханского кремля.

Действие оперы А. П. Бородина происходит в Путивле и в половецком стане. Сюжет рассказывает о неудачном походе Северского князя против половцев, о верности и чести, о подвиге и любви.

Музыкальный руководитель и дирижер – Валерий Воронин. Режиссер-постановщик – Константин Балакин. Продолжительность спектакля – 2 часа 8 минут.

Как смотреть и слушать:

Взглянуть на оперу «Князь Игорь» можно на YouTube-канале «Больших гастролей».

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