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Путин объяснил, от чего будет зависеть индексация пенсий работающим россиянам
По инф. rosbalt.ru   
18 Декабря 2020 г.
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Возврат индексации пенсий работающим россиянам будет зависеть от бюджетной обеспеченности. Об этом 17 декабря в ходе большой пресс-конференции заявил президент РФ Владимир Путин.

Путин объяснил, от чего будет зависеть индексация пенсий работающим пенсионерам

По его словам, индексация пенсий крайне важна, в том числе индексация работающим пенсионерам, которая была отменена 5 лет назад.

Глава государства признал, что отдельные категории пенсионеров нуждаются в дополнительной поддержке со стороны государства. «Я бы подумал об индексации пенсий некоторых категориях пенсионеров», — отметил президент.

Он добавил, что в следующем году инфляция в России предполагается на уровне 4-4,1%. Следовательно, указал Путин, в целом индексация пенсий предусмотрена на уровне 6,3%.

Президент России Владимир Путин дал 17 декабря традиционную большую пресс-конференцию. Глава государства рассказал о своем видении ситуации с отравлением Навального, о коронавирусе, о борьбе с бедностью. Также Путин затронул тему мусорной реформы, а положения дел на Украине и в Армении, анонсировал новые выплаты семьям с детьми, а главное - высказался о том, останется ли у власти.

А вот еще о наших с вами пенсиях:

По инф. rosbalt.ru

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