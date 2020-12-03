Назван размер средней российской пенсии в 2023 году

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Совфед одобрил бюджет Пенсионного фонда на 2021–2023 годы. В результате среднегодовой размер страховой пенсии по старости увеличится к 2023 году до 19,3 тыс. рублей.
Расходные обязательства ПФР на выплату страховых пенсий запланированы с учетом индексации страховой пенсии и фиксированной выплаты к ней с 1 января 2020 года на 6,3%, на 5,9% в 2022 году и 5,6% в 2023 году.
В результате среднегодовой размер страховой пенсии по старости неработающих пенсионеров в 2021 году должен составить 17,4 тыс. рублей и увеличится к 2023 году до 19,3 тыс. рублей (178,4% от прожиточного минимума пенсионера).
Бюджетные ассигнования на выплату социальных пенсий и других пенсий по государственному пенсионному обеспечению определены с учетом ежегодной индексации в соответствии с действующим законодательством с 1 апреля на прогнозный индекс роста прожиточного минимума пенсионера за предыдущий год (2021 год — 2,6%, 2022 год — 8,5%, 2023 год — 0,9%).
Средний размер социальной пенсии к концу 2021 года составит 10,1 тыс. рублей.
В бюджете ПФР также предусмотрена индексация маткапитала, средства на ежемесячные денежные выплаты отдельным категориям граждан, на компенсацию проезда к месту отдыха и обратно для пенсионеров-северян.
Всё что связанно с пенсиями актуально для нас. Ведь у многих людей это единственное пособие, на которое они живут. Индексация при таком личном экономическом раскладе будет, конечно, кстати. Обрадуйте тех, кто не в курсе!
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